La tarifa del gas natural serà un 4% més barata a partir de l'1 de gener

La tarifa de gas natural serà un 4% més barata de mitjana a partir de l'1 de gener, reprenent d'aquesta manera els descensos després d'estar congelada els dos últims trimestres. El descens es deu a la caiguda del cost de la matèria primera en els mercats internacionals d'un 10,8% segons el Ministeri per a la Transició Ecològica.

Així mateix, pel càlcul de la tarifa s'han tingut en compte els peatges, és a dir, la part regulada, que està en vigor també des de l'1 de gener, havent-se prorrogat els vigent durant el 2019.



Descens en funció de la factura

La Tarifa d'Últim Recurs (TUR) per al gas està pensada per protegir el petit consumidor. És l'equivalent en gas a la tarifa regulada del preu de la llum. Es tracta d'una tarifa per al gas natural regulada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el Ministeri d'Indústria.

És una tarifa única per a tot el territori espanyol i especifica el preu màxim i el preu mínim que poden cobrar-les comercialitzadores de gas. No pot entrar en competència amb els preus de lliure mercat del gas: igual que en l'electricitat, en el gas existeix un mercat lliure i un mercat regulat.

D'aquesta manera, amb l'inici del nou any, la factura pels consumidors TUR1 (consums anuals menors de 5.000 kWh) baixarà un un 3,3%, mentre que la dels consumidors TUR 2 (consums anuals entre 5.000 kWh y 50.000 kWh) caurà un 4,2%.

Aquest descens es produeix després que en les dues últimes revisions trimestrals –al juliol i a l'octubre– la TUR es va mantenir es va mantenir congelada perquè no es va produir una pujada o baixada superior al 2%, tal com estableix la metodologia de càlcul.

Per al càlcul de la TUR es tenen en compte els peatges d'accés i el preu del gas. Dels prop de 7,9 milions de consumidors de gas natural, uns 6,3 milions són subministrats a través d'una comercializadora de mercat a preu lliure i prop d'1,6 milions es troben acollits al preu de la TUR.



Canvis en la tarifa de la llum

L'1 de gener també entra en vigor la modificació del sistema de fixació dels preus en la nova tarifa de la llum, que variaran en funció de l'hora, el dia de la setmana i depenent de l'ubicació geogràfica. Els clients ho tindran més difícil a l'hora d'interpretar la ja complicada factura. D'aquesta manera s'estableixen tres períodes que seran el més barat, l'intermedi (20% més car respecte l'anterior) i el car, que tindrà una pujada del 50% respecte a la franja més barata dels preus.

Amb aquesta triple variació de preus, els horaris s'establiran de la següent forma: de dilluns a divendres, de les dotze de la nit a les vuit del matí s'aplicarà el preu més barat, mentre que el tram car es facturarà entre les deu i les dues del migdia i les sis i les vuit del vespre. Els caps de setmana i els festius s'aplicarà el preu més barat i per la resta de franges s'establirà el preu mitjà.



Zona geogràfica

Només es veuran afectats aquells clients amb tarifa regulada, però cal tenir en compte també que no s'aplicarà d'igual manera a la península, Canàries, Balears, Ceuta i Melilla. A la península, per exemple, s'estableix que dins els preus hi haurà una temporada alta els mesos de gener, febrer, juliol i desembre (els períodes de més despesa de llum); la temporada mitja alta, que seran els mesos de març i novembre; i mentre que el tram mig serà els mesos de juny, agost i setembre. La temporada baixa s'aplicarà a l'abril, el maig i a l'octubre.

Una de les solucions que tindran els clients a l'hora d'estalviar per fer front a aquest nou mètode de tarifes serà el de programar per exemple els electrodomèstics perquè s'activin a les hores més barates.