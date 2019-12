La DO Cava impulsarà mesures per prestigiar i diferenciar els productes

El ple de la DO Cava ha aprovat per unanimitat un pla per prestigiar i reforçar la qualitat dels seus productes i fomentar-ne el consum. L'etapa final d'aquest full de ruta es concretarà en l'aprovació de la modificació del plec de condicions que recollirà l'aposta per la qualitat, per una major diferenciació dels diferents tipus de cava i que establirà un sistema de classificació territorial.

En un comunicat, el president de la DO Cava, Javier Pagés, ha destacat el «consens i la unitat del sector» per impulsar un «acord històric» que reforça la vinya, la sostenibilitat i els temps d'elaboració i que és el resultat d'un llarg estudi tècnic realitzat amb el suport de nombrosos experts reconeguts a nivell nacional i internacional.

A banda de consolidar la qualitat del producte, el pla persegueix aclarir la decisió de compra facilitant la identificació de la qualitat de tots els productes. Es busca, així, oferir al consumidor millors criteris d'informació i decisió. A més, s'ha creat un sistema propi de zonificació i ordenació geogràfica consistent i útil pel consumidor.