L'empresa gironina GoodGut desenvolupa un sistema pioner de detecció del càncer de còlon

GoodGut és una start-up biotecnològica gironina que neix com a empresa pionera i referent a l'Estat espanyol. Actualment és l'unica companyia que dissenya tant sistemes de suport al diagnòstic de malalties digestives, com el suport al tractament en base de la microbiota intestinal (flora intestinal).

El càncer de còlon i de recte (CCR) és la segona causa de mort per càncer en àmbit estatal i també mundial, i és el que afecta a més població espanyola. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada setmana es detecten 500 nous casos de càncer de còlòn a Europa. Actualment, la tècnica més utilitzada per detectar-lo és un test de sang oculta en femta, i en el cas que aquesta prova surti positiva, cal realitzar una colonoscòpia al pacient.

GoodGut està desenvolupant un nou sistema de detecció de càncer de còlon que funciona com a biomarcador per detectar aquesta patologia de manera precoç i eficaç: el RAID-CRC. És un producte més fiable que el test actual, minimitza els errors i permetrà disminuir un 32% les colonoscòpies. Després de la fase de validació clínica, el mes de gener registraran el producte per començar-lo a aplicar en pacients.

La directora general del centre capdavanter GoodGut, Mariona Serra, que va cofundar el 2014 amb el digestòleg Xavier Aldeguer i el biòleg Jesús Garcia-Gil, explica que «el RAID-CRC és un test no invasiu, ràpid, de fàcil ús i econòmic per prediagnosticar el càncer colorectal i determinar el risc en etapes prèvies, mitjançant biomarcadors en mostres de femta. L'objectiu és introduir-lo al sistema com a cribratge del càncer de còlon substituint el test de sang que s'utilitza ara i llavors només caldrà fer-se una colonoscòpia la població que doni positiu en la prova».

GoodGut ha validat el producte amb 2.800 pacients d'Alemanya gràcies a la col·laboració del DKFZ, un centre molt important en la recerca del càncer. Aquí només es fa la colonoscòpia a les persones que donen positiu en test de sang oculta en femta, però a Alemanya la fan a tothom que té més de 50 anys.

Un altre dels productes de GoodGut és el RAID-Dx per a la síndrome de l'intestí irritable (SII) i RAID-Monitor per a la malaltia inflamatòria intestinal (MII). Tots es basen en una tecnologia patentada que detecta una signatura bacteriana específica per a cadascuna de les patologies en una mostra de femta.



Serra recorda que els inicis no van ser fàcils. «En època de crisi vam patir moltes retallades pel que fa a ajuts i vaig proposar-los que anéssim a buscar finançament privat, no només públic. El primer pas va ser posar en marxa una ronda d'inversió family, friends & fools, que implicava involucrar-hi persones molt properes. Em feia una mica de por, però va sortir millor del que esperàvem: vam recaptar 180.000 euros. Quan ens vam adonar que no només teníem un producte sinó un projecte empresarial complet que en podia generar d'altres, vam crear GoodGut. Això va ser el 2014. Després hem posat en marxa dues rondes de finançament més. Amb l'ajut de bussines angels i finançament públic i privat hem recaptat 2,5 milions d'euros».

GoodGut SL té una plantilla d'onze persones i és la tercera empresa spin-off biotecnològica de la Universitat de Girona. L'Institut d'Investigació Biomèdica del Doctor Josep Trueta (IDIBGI) i la Universitat de Girona són dues de les institucions que han fet possible i han promogut la recerca de qualitat de GoodGut. També s'hi va incorporar la plataforma amb vocació clara d'impulsar projectes i iniciatives empresarials en el camp de la biotecnologia, Bioemprèn.