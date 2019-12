ProACCIÓ 4.0: Impuls per a la transformació digital de 1.000 pimes catalanes

El Departament d'Empresa i Coneixement posa en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. El programa actuarà com a finestreta única a Catalunya per sensibilitzar, acompanyar i assessorar les empreses catalanes en l'àmbit de la indústria 4.0. En total, es preveu que en els propers tres anys, 1.000 empreses catalanes utilitzin els serveis i programes d'aquesta nova iniciativa, derivada del Pacte Nacional per la Indústria.

El programa compta amb la col·laboració del Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Té com a destinataris des de les pimes que encara no s'han plantejat començar el procés de transformació tecnològica fins les que ja estan duent a terme inversions en aquest camp.

El programa posa a disposició del teixit productiu català un conjunt de serveis, línies d'ajut, finançament i actuacions d'àmbit local i internacional i de connexió amb l'ecosistema. L'objectiu és sensibilitzar l'empresa, facilitar-li l'elaboració d'una diagnosi, la preparació d'un pla d'actuacions i la implantació dels processos de transformació tecnològica.

ProACCIÓ posa a l'abast de les petites i mitjanes empreses ajuts econòmics directes per implantar el pla d'actuacions: les empreses que ja disposin d'una diagnosi, podran accedir a ajuts de fins a 14.000 euros a través de la línia d'ajuts Cupons d'Indústrira 4.0, que compta amb un pressupost anual de 2 milions d'euros per contractar serveis de consultoria per integrar les tecnologies vinculades a la indústria 4.0 en l'àmbit productiu, de processos o organitzatius de l'empresa, a través de proves de concepte o projectes concrets. També hi ha una línia de préstecs disponible. El Departament d'Empresa i Coneixement, conjuntament amb l'Institut Català de Finances, posa a disposició del teixit productiu català una línia de préstecs de 150 milions d'euros amb bonificació d'interessos per promoure el finançament d'inversions amb impacte sobre la digitalització de la indústria. A banda, les empreses tenen un suport integral que els pot assessorar en tot moment per resoldre les seves consultes de manera personalitzada en funció del seu punt de partida i les seves necessitats específiques. Les assessorà sobre quins són els passos més adequats per iniciar o ampliar el seu procés de digitalització, sobre mecanismes de finançament, programes europeus i les posarà en contacte amb proveïdors de tecnologia.També es programen Missions Empresarials per donar-se a conèixer.