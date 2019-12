Productors de mel, fruits secs i llet s'uneixen per portar al mercat unes postres de quilòmetre zero

Mel Múria, Llet Nostra, Infrusec i Masachs s'han unit per crear un innovador projecte d'economia cooperativa agrària i que posa a treballar conjuntament mig miler de productors catalans. Es tracta de les postres Els Músics, un làctic que uneix el mató, la mel i la fruita seca. Amb el conveni i el primer producte que arriba al mercat s'inicia una proposta de col·laboració que vol potenciar el creixement del sector primari català a través de la conjunció de productes de proximitat i de qualitat.

Els Músics reinventa i fusiona la tradicional mel i mató o les postres de músic de fruits secs i ofereix una alternativa equilibrada, energètica i saludable per tancar els àpats, berenar o esmorzar, entre d'altres. Ja es pot començar a trobar en supermercats i cooperatives.



140 explotacions

La presentació del nou producte Els Músics es va fer al Perelló (Baix Ebre) a les instal·lacions de l'empresa apícola Mel Múria. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha assessorat aquesta nova iniciativa en què hi participen quatre entitats del primer sector del país, Llet Nostra –formada per 140 petites i mitjanes explotacions ramaderes familiars-, Infrusec –que agrupa 350 productors de fruita seca de les comarques de Tarragona-, Mel Muria - apicultors del Perelló- i Masachs –productora de mató-.

Els Músics ja es pot comprar a les agrobotigues de la FCAC a tot el país i també es comercialitzaran en botigues i establiments de cadenes de supermercats que aposten per la proximitat i els productes de quilòmetre zero. Aquestes noves postres han estat avalades l'Institut Català de la Cuina i reinterpreten les postres de músic, presents en el Corpus del Patrimoni Culinari Català. Es presenten en format terrina amb els tres ingredients per separat, així conserven les seves qualitats organolèptiques originals fins al moment del consum.

A la part baixa hi porta el mató i a la part alta un sobre amb mel de l'empresa Múria i un grapat d'avellanes i ametlles. La proposta és mesclar tots els ingredients i degustar-lo.