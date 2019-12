Som Energia preveu obrir una planta fotovoltaica a Vilanova de la Muga

L'any que ve, l'elèctrica Som Energia doblarà la inversió que ha efectuat fins ara i preveu gastar-se 10 milions d'euros, tant per petits parc eòlics com en instal·lacions fotovoltaiques. En aquest context, informava ahir Ràdio Girona, té sobre la taula el que pot ser el projecte de més envergadura: una instal·lació fotovoltaica a Vilanova de la Muga amb capacitat per produir 3 megawatts (MW) d'energia. La cooperativa també està construint una planta fotovoltaica a la província de Granada i fa pocs mesos en va posar en marxa una altra a Anglesola, a Lleida, que calcula que podrà subminitrar electricitat a unes 1.800 famílies. Recentment, la firma va inaugurar una planta fotovolcaica a La Florida (Lora del Río, Sevilla), finançada gràcies a les aportacions de més de 1.600 persones sòcies que van participar en l'última emissió d'aportacions voluntàries al capital social de Som Energia. La inversió, de 1.025.000 euros, ha permès la construcció, la tramitació dels permisos i la posada en marxa de la planta. La planta de La Florida té una potència d'1,5 megawatts (MW), que permet una producció estimada de 2.600 MW/hora anuals, l'equivalent a l'ús anual d'electricitat d'unes 1.000 llars. Es tracta d'una de les plantes més grans en l'àmbit productiu de Som Energia, juntament amb la d'Alcolea i la de La Matallana.

Som Energia és una cooperativa de comercialització i producció d'energia verda sense ànim de lucre. Va néixer el 2010 amb el propòsit de canviar el model actual energètic cap a un model 100% renovable i democràtic. Actualment compta amb 62.000 socis i amb més de 107.000 con-tractes de subministrament elèctric a la Península, Balears i Canàries. La seva base de socis és de particulars, però que també compta amb 1.500 empreses, 250 cooperatives, 460 associacions i fundacions, mig centenar de comunitats de veïns i gairebé un centenar d'administracions públiques, que en conjunt, suposen 7.200 contractes d'electricitat. Actualment, la companyia, ubicada al Parc Científic i Tecnològic de Girona té una plantilla de 75 treballadors.