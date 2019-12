L'euríbor torna a pujar per quart mes i tanca el desembre al -0,263%

L'euríbor, l'índex de referència de la majoria d'hipoteques, pujarà per quart mes consecutiu i tancarà al desembre al -0,263%, davant del -0,27% del mes de novembre. L'any 2019 ha estat un exercici en el que l'euríbor va trencar la tendència ascendent per marcar un nou mínim històric. Això suposa que les hipoteques de 150.000 euros a 30 anys amb un diferencial d'euríbor + 0,99% que hagin de revisar-e experimentaran un abaratiment de 104,64 euros la seva quota anual respecte el mateix mes de l'any passat, o el que és el mateix, 8,72 euros al mes.



Previsions per al 2020

L'euríbor va toca un nou mínim històric del -0,356 a l'agost i a partir de llavors ha anat oscil·lant. El director d'Hipoteques d'iAhorro.com, Simone Colombelli, afirma que «ha sigut un any molt bo per als ciutadans hipotecats, sobretot per als que van firmar el préstec entre juny i desembre» ja que «les diferències en aquest període respecte el 2018 han sigut més grans i ha significat la reducció de la quota hipotecària d'aquells que van signar els préstecs aquests mesos». Pel que fa el 2020, Colombelli considera que «és possible» un canvi de tendència i que l'Euríbor pugi lentament, tot i que «és molt difícil» preveure durant quant de temps es mantindrà en negatiu. Les espectatives de veure una pujada dels tipus per part del BCE o l'euríbor en positiu s'allunyer i no es podrà parlar de tencència fins que es clarifiqui el rumb que prendrà Christine Lagarde davant del BCE.