Les rebaixes generaran 2.000 contractes a Girona, un 4% menys que fa un any

La campanya de rebaixes d'hivern suposarà la contractació de 2.070 persones a la província de Girona. La xifra és un 4% més baixa respecte l'any passat, quan se'n van signar 2.157. Aquesta és la primera caiguda després de sis exercicis consecutius de creixement. Tot i això, la xifra de 2020 és la segona més alta del període estudiat per la consultora de recursos humans Randstad, iniciat el 2006, quan es van registrar per la campanya de rebaixes un total de 1.168 contractes. La contractació a Catalunya, segons les projeccions de Randstad, cau un 7,2%, cosa que suposa la generació de 25.800 contractes nous. Pel que fa a la resta de províncies, Tarragona és la que pateix una caiguda més gran, de l'11,4%, Barcelona cau un 7,9%, mentre que Lleida és l'única província catalana que augmenta (6%).



Increments en logística i comerç

L'estudi de Randstad té en compte els contractes extraordinaris signats durant els mesos de gener i febrer en els sectors de la logística i el comerç. La contractació durant aquest període es caracteritza en els últims anys per l'augment del consum provocat per les vendes en comerç electrònic.

El sector del transport i la logística suposarà el 58% dels nous llocs de treball, i el del comerç, un 42%. En aquest creixement de la contractació serà determinant de nou el comerç electrònic, que ja ha sigut tangible per la creació de llocs de treball en la campanya de Nadal i en les dates promocionals com el Black Friday o el Ciber Monday. Aquesta nova via de consum està obligant les empreses a demanar perfils addicionals als habituals, sobretot en competències digitals.



Mossos i dependents

En el sector de la logística, s'espera la demanda de llocs per a mossos de magatzem, empaquetadors i també l'atenció al client. Per la seva banda, el comerç tradicional demanarà perfils com dependents o promotors que reforcin les seves plantilles. En l'àmbit espanyol la campanya de rebaixes deixarà més de 163.300 contractes, el volum més alt de la història. Aquesta xifra és un 2,1% superior de la registrada el 2019, quan es van firmar 159.938 contractes. Tot i així es tracta de l'augment més discret dels últims anys. La campanya del 2020 serà la setena ininterrompuda en registrar increments. Extremadura, La Rioja i la Comunitat Valenciana són les comunitats on més s'incrementa la contractació.