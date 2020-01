El permís de paternitat s'amplia fins a dotze setmanes amb el canvi d'any

Pas endavant per a la igualtat de tracte entre homes i dones en l'ocupació. A partir d'aquest mes de gener el permís de paternitat s'amplia fins a les 12 setmanes, en comptes de les vuit que hi havia fins ara. El permís és intransferible i retribuït al 100%. Si el pare hi renuncia, no el pot cedir a la mare.

Les quatre primeres setmanes s'han de fer immediatament després del part, per tenir cura de la criatura i de la mare. D'aquesta manera, els dos progenitors tindran permís simultàniament. Les altres vuit setmanes es poden fer a continuació o anar-les repartint durant el primer any del fill.

El Consell de Ministres de l'1 de març del 2019 va aprovar el reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la igualtat d'oportunitats, on constava l'ampliació de la durada del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes, canvi que va entrar en vigor l'1 d'abril. A partir de l'1 de gener s'ha ampliat fins a 12 i el primer dia de l'any 2021 arribarà a les 16 setmanes, assolint a la mitjana que tenen els països de la Unió Europea. Legalment és un permís per al progenitor diferent al de la mare biològica.



Més prestacions per paternitat

L'ampliació del permís per paternitat generarà a l'Estat una despesa extra de 336 milions d'euros. Aquestes xifres ja estan incloses en el pla pressupostari que el Govern va enviar a Brussel·les. Quan va pressupostar l'impacte del reial decret es parlava de 705 milions d'euros de despesa pública.

Segons dades del Ministeri de Treball, fins al setembre de 2019, hi ha hagut a Espanya un total de 120.973 prestacions de primer progenitor (maternitat) i 150.750 de segon (paternitat). Cobren més homes que dones perquè la taxa d'ocupació masculina és més alta. Pel que fa a la província de Girona, segons les últimes dades, hi ha un total de 3.995 prestacions per naixement. D'aquestes, 1.730 les cobra el primer progenitor, o sigui, la mare, i 2.265, el pare. A nivell de Catalunya, les prestacions total són de 48.419 (20.445 dones i 27-667 homes). Catalunya ocupa la primera posició a Espanya pel que fa als dos permissos, seguida en ambdós casos per Andalusia i Madrid. Pel que fa a les excedències, a nivell de tot l'Estat, han augmentat un 4,8% respecte l'últim any. Molt majoritàriament les agafen les dones, però els permissos per maternitat han crescut un 3,99% i les de paternitat, un 12,12%. Al 2019, a la província de Girona hi ha hagut el 2019 un total de 402 excedències i només 32 les van agafar homes.



Un mínim de 180 dies cotitzats

Per tal de poder cobrar la prestació de paternitat, cal estar afiliat i donat d'alta a la Seguretat Social. S'exigeix que el pare hagi cotitzat un mínim de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a cobrar el permís o bé 360 dies cotitzats al llarg e la vida laboral, abans de la data.