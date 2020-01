La indústria alimentària gironina preveu millorar exportacions amb un Brexit pactat

La victòria electoral del conservador Boris Johnson al Regne Unit el 13 de desembre passat ha estat com un bàlsam per a les moltes empreses amb tractes comercials a les illes britàniques. La possibilitat d'un Brexit sense acord havia alarmat les companyies exportadores, obligant-les a fer plans de contingència i ajustos per adaptar-se a una situació clarament desfavorable. Però l'aclaparadora majoria absoluta del líder tory segella una més que probable sortida ordenada de la Unió Europea el 31 de gener d'aquest mes, un fet que ha afavorit les previsions exportadores de les companyies gironines del sector agroalimentari.

Segons un informe de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, les empreses gironines i catalanes esperen consolidar les seves posicions actuals en matèria d'exportacions, i fins i tot millorar-les al Regne Unit. «Tenint en compte que la incertesa d'anys anteriors va repercutir negativament sobre els productes espanyols amb una minva de les exportacions –i un empitjorament de les condicions de les mateixes com preus i temps de cobrament– que s'ha traslluït també en els primers nou mesos de 2019 , una projecció per al 2020 permet augurar la millora de el sector en general».

En aquest sentit, l'Institut destaca que a Catalunya es consolidarà tot el sector agroalimentari, amb augments de fins a un 8% de les exportacions en conjunt. L'entitat fa referència explícita als productes carnis, la joia de la corona de les exportacions gironines, com el sector amb unes perspectives més optimistes de cara al 2020.

«L'agricultura catalana presenta una estructura lleugerament diferent a la del conjunt d'Espanya, amb dos punts forts: el primer és la indústria càrnia, la qual exporta al Regne Unit per un valor de 123 milions d'euros i el segon, els preparats alimentaris amb un resultat d'exportació en els 9 primers mesos de 2019 de 66,7 milions d'euros. També està present la venda de fruites i hortalisses, encara que en una menor proporció que en el total d'Espanya», destaquen.



Pesta porcina a la Xina

De les càrnies, el porcí és el que té millors perspectives a escala global, gràcies en part a la pujada del preu del porc a causa de la peste porcina que està afectant la Xina, que ha augmentat les exportacions d'aquell país.

L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre assegura també que tant les càrnies com la indústria de preparats alimentaris han crescut en les dues últimes dècades a taxa mitjanes anuals de doble dígit, entre el 11% i el 14%.

«De ser negocis pràcticament inexistents, han evolucionat fins a forjar una creixent indústria exportadora amb el porcí i el boví com a punts forts, la qual cosa també suposa un risc davant mesures de restricció al comerç, sobretot si es canvia la normativa ambiental, fitosanitària o de salut animal que en la pràctica es comporta com una barrera no aranzelària».

En aquesta línia, l'Institut ressalta que, en general, tots els sectors agroalimentaris recuperen posicions en el mercat britànic, inclosos els sectors de begudes i fruites, hortalisses i llegums, que a la resta d'Espanya no registren increments.



Els reptes del 2020

Malgrat que tot apunta al fet que l'escenari del «Brexit amb acord» serà una realitat, l'entitat subratlla que encara queden «àrdues negociacions», amb nombrosos reptes per al sector agroalimentari de cara al 2020.

El Regne Unit és el cinquè país de destí de les exportacions agroalimentàries espanyoles, té un elevat grau de dependència del seus productes (molts d'ells de consum bàsic). En aquesta línia, un acord «amortigua els efectes negatius sobre el sector agroalimentari espanyol».