Les rebaixes comencen abans d'hora amb grans descomptes de fins al 70%

Les rebaixes començaran aquest any el dia 7 de gener amb descomptes de fins al 70% en centres comercials com l'Espai Gironès. En la majoria de grans superfícies i eixos comercials, però, els descomptes arriben abans d'hora aquests dies previs als Reis i ja es poden comprar productes rebaixats a més de la meitat del preu. De fet, les botigues de l'Espai Gironès estaran obertes aquest diumenge, coincidint amb la visita del carter reial. Es preveu un cap de setmana de molta activitat, sense que això perjudiqui la resta de la campanya, segons fonts del centre comercial.

També a la Jonquera la campanya de rebaixes arribarà uns dies abans de la seva data oficial d'inici. En el sector de la moda, el Grup Tramuntana va començar ja el dia 2 de gener a oferir uns descomptes del 20 i el 30%, que aniran augmentant a mesura que avancin els dos mesos de la campanya, tal com confirma el conseller delegat del grup, Xim Raurich.

L'augment de feina i facturació dels comerços durant les rebaixes d'hivern generarà a Girona, segons la consultora de recursos humans Randstad, la contractació de 2.070 persones, una xifra un 4% més baixa que l'any passat. Es tracta de la primera caiguda després de sis exercicis consecutius de creixement. Tot i això, la xifra del 2020 és la segona més alta des que Randstad en té dades. «En el sector de la moda, les vendes s'aturen uns 15 dies abans del Nadal amb l'expectativa de les rebaixes. Per la campanya, no contractem nou personal perquè amb el nostre propi en tenim prou per cobrir la feina», explica Raurich.



Els joves gasten més en rebaixes

Precisament la moda serà el sector amb més demanda durant la campanya d'hivern, seguit dels viatges i la tecnologia. Els consumidors destinaran una mitjana del 7% del seu pressupost en renovar l'armari, un 4,15% en ofertes de vols i estades, i un 2% en les novetats tecnològiques, segons els resultats d'un estudi fet en l'àmbit estatal per l'alternativa a la banca digital Bnext. La despesa mitjana dels catalans a les rebaixes serà de 295 euros, un 43% per sobre de la mitjana de l'Estat, que se situa als 206 euros. Per perfils, apunta un estudi de la consultora Bnext, a Catalunya els qui més gastaran seran els joves d'entre 25 i 34 anys, que hi destinaran un 35,7% del seu pressupost, mentre que els que menys diners hi invertiran seran els majors de 65 anys, amb tan sols un 2,6% del pressupost.

Els homes compraran més del doble que les dones. Mentre que ells realitzaran un 68,4% de les compres, elles tan sols faran el 31,6%. També hi ha diferències per gènere en la forma de pagar. La targeta és un dels mètodes més utilitzats, però encara hi ha moltes persones que segueixen utilitzant l'efectiu. A Catalunya es pagarà una mitjana 205 euros en efectiu. Igual que a la resta de l'Estat, seran els homes qui majoritàriament utilitzin els bitllets, un 77,3%, davant el 26,7% de les dones. Per edats, els homes d'entre 35 i 44 anys seran qui més pagui en efectiu, mentre que en el cas de les dones seran les d'entre 25 i 34 anys.