Els agents rurals reforcen la seguretat dels femers arran de l'incendi de Ribera d'Ebre

L'incendi de la Ribera d'Ebre, del qual s'han complert sis mesos, va ser el primer del territori originat per la combustió d'un cúmul de gallinassa. Mentre la instrucció judicial sobre la responsabilitat del foc segueix al jutjat de Falset, els Agents Rurals han fet aquest estiu una inspecció en profunditat a la comarca riberenca per detectar mancances i reforçar la seguretat dels femers a partir de les lliçons apreses en l'incendi. La campanya per minimitzar el risc recomana, entre d'altres, no excedir les 100 tones d'excrements ni tampoc acumular-les més de tres mesos en els dipòsits temporals - com ja requereix la normativa-, així com crear franges de seguretat d'un mínim de 25 metres si aquests femers estan prop de zones amb vegetació.

«Coneixíem que la fermentació de matèria orgànica podia provocar incendis – hi ha antecedents similars al País Valencià- però mai n'havíem patit cap a les Terres de l'Ebre», ha apuntat Miquel Àngel Garcia, cap dels Agents Rurals al territori. A les granges, un dels aspectes que redueix el risc d'incendi és que els femers estiguin impermeabilitzats amb superfície plàstica o de ciment. La normativa, el decret 153/2019 sobre la fertilització del sòl i la gestió de les dejeccions ramaderes ja ho requereix tot i que no específicament per aquest motiu sinó per evitar la contaminació dels sòls i aigües subterrànies per nitrats.

En canvi, existeixen els dipòsits temporals d'excrements que molts pagesos acumulen als conreus per escampar després com a adob i que són encara «més perillosos», com recorda Garcia, «perquè estan al camp, prop de marges agrícoles i de vegetació». No es poden acumular més de tres mesos perquè d'aquesta manera disminueix el risc que es produeixin combustions. També es limita la quantitat del cúmul, a cent tones, i les distàncies que cal mantenir per respectar nuclis urbanitzats aïllats, carreteres o cursos d'aigües. Però els Agents Rurals han recomanat també als pagesos i ramaders que es creïn franges de seguretat sense vegetació de 25 metres, com a mínim, per allunyar-los de zones forestals o que les bases d'aquests dipòsits no es facin amb elements que incrementen el risc de combustió. La inspecció es promourà els pròxims mesos, primer a la Terra Alta, i també al Baix Ebre i al Montsià, on també s'han identificat «zones vulnerables».