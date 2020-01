Els bancs espremen els comptes corrents per millorar els ingressos

«Els bancs estan deixant de guanyar molts diners per culpa dels baixos tipus d'interès i necessiten ingressos. Si no els aconsegueixen amb les hipoteques i no es genera el suficient crèdit nou, utilitzaran les comissions», assenyala Maria Valero, del portal iAhorro. «I quin producte hi ha més majoritari i, per tant, que pot resultar més efectiu que els comptes corrents? Cap. Tots en tenim un», afegeix l'experta.

«Tenir una nòmina domiciliada o 10.000 euros en el compte ja no és quelcom que valorin els bancs. Ara la paraula clau és la vinculació: els bancs intenten convertir-se en l'entitat principal dels seus clients perquè com més vinculats estiguin més productes els compraran», explica el portaveu de HelpMyCash, Javier Mezcua, que assenyala que en els últims mesos almenys cinc dels grans operadors de mercat espanyol han fet passos en aquest sentit, ja sigui endurint les condicions perquè els seus comptes siguin gratuïts, o bé augmentant la comissió que apliquen als que no compleixen amb els requisits marcats.

Un dels exemples més clars en aquest sentit és l'adaptació que ha realitzat el Sabadell del seu popular Compte Expansió, que era gratuït per a tots aquells que realitzessin un ingrés mensual de 700 euros. No obstant això, a partir d'ara, els que només compleixin aquest requisit hauran d'abonar cinc euros mensuals, tret que siguin menors de 30 anys o pensionistes. Aquells que no es trobin en aquestes franges d'edat i no vulguin pagar hauran d'optar per l'Expansió Premium, que exigeix tenir contractat almenys un producte addicional -una assegurança, un AutoRenting o un pla de pensions, fons d'inversió o un compte de valors amb un mínim de 10.000 euros- o disposar de 10.000 accions de l'entitat, o d'un patrimoni total a la mateixa superior als 75.000 euros.

Més vinculació

Una altra de les entitats que endureix les condicions dels seus productes d'estalvi a la vista és el Santander. L'entitat que presideix Ana Botín ha anunciat una nova modificació de les condicions del seu Compte 1,2,3. A partir d'ara deixarà de remunerar els saldos i de tornar fins al 3 per cent dels rebuts.