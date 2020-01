Ghosn va contactar amb Hollywood per fer una pel·lícula de la seva vida

L'expresident de l'aliança automobilística franconipona Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, va contactar amb el productor de Hollywood John Lesher (que té un premi Oscar per la seva pel·lícula Birdman), per oferir-realitzar un llargmetratge sobre la seva vida, uns dies abans de la seva fugida sorpresa del Japó al Líban, on es troba actualment.

En l'obra, Ghosn descriuria com veu ell el seu «injust» empresonament per part de funcionaris japonesos i la seva lluita per demostrar la seva innocència, segons han informat persones coneixedores de la conversa al diari nord-americà The New York Times. D'aquesta manera, el dolent de la pel·lícula seria el sistema de justícia nipó. Tot i això, les converses no van arribar molt lluny.



Or veneçolà

En paral·lel, la companyia aèria que va triar Carlos Ghosn per a la seva audaç fuga de Japó va ser un operador xàrter turc les aeronaus de les quals han transportat també tonelades d'or d'Estambul a Caracas, transportant lingots per un govern veneçolà ansiós per recaptar divises, segons fonts properes al cas.