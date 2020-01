Girona registra la frenada de l'atur més dèbil en sis anys

L'atur segueix baixant a les comarques gironines. Segons les últimes dades del Ministeri d'Ocupació, Migracions i Afers Socials, la província de Girona va tancar el 2019 amb la millor dada de desocupació des del 2007, és a dir, des d'abans de la crisi. En total van ser 37.745 les persones sense feina, 1.135 desocupats menys que el mateix període del 2018.

Tot i els bons números, una dada remarcable de l'últim mes de l'any ha estat la frenada en la caiguda de la desocupació. En els últims anys la bossa de l'atur a la província s'ha anat desinflant a un ritme d'entre un 6 i un 10% per any. Així almenys ha estat des del 2013 ençà, quan la desocupació va començar a davallar després d'assolir nivells màxims per la crisi. Tanmateix, aquest any la caiguda ha estat inferior al 3%, concretament del 2,92% respecte al 2018, una tendència que també s'ha viscut a Catalunya i al conjunt de l'Estat.

En paral·lel, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social a comarques gironines també ha disminuït durant el desembre amb una davallada del 0,58% respecte al mes de novembre. La contractació també ha baixat aquest desembre en relació amb el mes anterior i durant l'últim mes del 2019 s'han signat 916 contractes menys que el novembre (un 4,52%). No obstant, ha pujat un 18% respecte a l'any passat.

Tot i així durant el desembre s'han formalitzat 19.342 acords laborals, tot i que la major part d'ells (16.597) són temporals.

De fet, aquest tipus de contracte ha crescut un 19,51% respecte als contractes temporals que es van signar el desembre de 2018, però ha caigut un 3,31% davant dels que es van fer el mes de novembre. Els contractes indefinits firmats aquest desembre (2.745) també han crescut amb la comparativa interanual, tot i que a un ritme inferior que els temporals, ja que l'augment s'ha quedat en un 8,11%.



El perfil: dona i major de 44 anys

La majoria dels aturats gironins a les comarques gironines són dones (20.651), tot i que a poca distància dels homes (17.094). D'altra banda, el nombre de persones sense feina menors de 25 anys a la demarcació es queda en 3.180.

D'altra banda, les persones de més de 44 anys segueixen essent el col·lectiu més afectat dels aturats de llarga durada amb 749 persones a la demarcació. De fet, duplica el nombre de persones menors de 20 anys de Girona que no tenen feina (340).



A Catalunya i Espanya

Catalunya va tancar el 2019 amb 388.124 aturats, 4.783 menys que el desembre del 2018, xifra que representa un descens interanual de l'1,22%, segons les dades del Ministeri d'Ocupació.

Al conjunt d'Espanya el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va baixar en 38.692 desocupats el 2019 (-1,2%), setè descens anual consecutiu, tot i que el menys pronunciat des que Espanya va iniciar la recuperació el 2013. El volum total d'aturats va arribar a l'acabar l'exercici del 2019 amb la xifra de 3.163.605 desocupats, la més baixa a tancament d'any des de 2008