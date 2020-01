L'home més ric de l'Àfrica va tancar l'any amb 4.011 milions més a la butxaca

Aliko Dangote, l'home més ric d'Àfrica, va tancar l'any 2019 afegint 4.011 milions d'euros a la seva fortuna, que va créixer gràcies a les seves inversions en ciment, farina i sucre. L'empresari nigerià de 62 anys i industrial més destacat d'Àfrica va acabar la dècada amb un patrimoni net de gairebé 13.500 milions d'euros, fet que el converteix en el noranta-sisè home més ric del món, segons l'índex de multimilionaris d Bloomberg.

Nascut en una rica família musulmana de comerciants del nord de Nigèria, Dangote va crear el seu propi negoci de venda de ciment als 21 anys. Va passar a fabricar material de construcció a la dècada dels noranta, ajudat per polítiques governamentals que van fomentar alternatives per reduir la necessitat d'importar. Els seus crítics encara l'acusen d'aprofitar-se de la seva proximitat al govern per obtenir un avantatge de mercat injust, una acusació que ha rebutjat repetidament.

El seu conglomerat, Dangote Industries, inclou la companyia de ciment més gran del continent, Dangote Cement Plc, que cotitza a Lagos. Aquesta és una de les quatre empreses que cotitzen en borsa sota el paraigua de Dangote, que representen més d'una cinquena part de la valor de la borsa de valors de Nigèria.

L'any 2020 podria ser significatiu per al multimilionari, que està a prop de completar una de les refineries de petroli més grans del món a Nigèria, que té la capacitat de satisfer més que el consum total de combustible del país.