La rendibilitat de l'amabilitat a la feina

Avui, com sempre, aquest article està dedicat a millorar l'entorn laboral, però realment parlaré de quelcom important per a la vida que podem aplicar fora de la feina. Si no em creus, la propera vegada que vagis a algun establiment, sigues més simpàtic «del normal». Per exemple: agraeix el tall al perruquer o felicita un cambrer pel seu treball, veuràs com li canvia la cara, i a tu no t'haurà costat res.

L'amabilitat a la feina repercuteix de manera directa en l'èxit empresarial. La cultura de la col·laboració i el respecte resulta especialment útil en moments de gran tensió o crisis internes, tan habituals en el dia a dia atès que un intercanvi de parers des de la sinceritat, l'honestedat i el respecte resulta molt més intel·ligent en termes pràctics que la tendència a la discussió i a la confrontació per motius aliens o conflictes passats. Els avantatges de ser amable són molts:

- Fa que tu et sentis millor. La forma més fàcil de fer-nos la vida més agradable a nosaltres és fer-la més agradable als altres.

- Fa que els altres se sentin millor. L'amabilitat afavoreix un ambient de treball harmònic i permet evitar l'estrès i generar una major col·laboració en els equips de treball.

- Atrau a la teva vida persones amables. L'amabilitat funciona com un imant, quan comences a practicar-la s'encomana a les persones que la reben. Sense adonar-te'n estaràs envoltat de persones amables i millorarà la teva qualitat de vida.

- T'assegura un millor futur laboral. A ningú li agrada lluitar amb éssers antipàtics i, per tant, poques vegades són considerats per accedir a una feina o ascendir a llocs importants.

- Crida el karma o la llei de causa i efecte perquè tot el que dones, et torna. Si ets poc generós amb els teus col·legues, rarament algú respondrà a la teva petició d'auxili quan necessitis ajuda.

- Millora la teva salut, ja que redueix l'estrès, millora el sistema cardiovascular, equilibra la pressió arterial i genera benestar físic i emocional.

- T'ajuda a ser millor persona. Quan t'esforces per ser amable, esdevens millor persona. Ser amable requereix ser generós, pacient, honest, cuidar les formes i ser sincer.

I la bona notícia és que aquesta amabilitat es pot entrenar i desenvolupar. Aquí us deixo les formes més fàcils de fer-ho:

- Somriu. Somriure no només és agradable per a qui t'observa, sinó també per a tu. Et predisposa a un millor ànim i, fins i tot, modifica el teu to de veu.

- Utilitza les paraules màgiques: si us plau, gràcies, perdó, amb el seu permís, a l'ordre, bon profit, entre d'altres.

- Practica la cortesia: saluda i digues adeu mirant als ulls. Respon a les trucades, no facis esperar i sigues puntual.

- Sigues observador. Apreciar i agrair una feina ben feta és just i segur que ajudarà a que es repeteixi.

Recorda la regla d'or: «Tracta els altres com t'agrada que et tractin a tu». I finalment, sabies que hi ha un dia mundial dedicat a l'amabilitat? Doncs sí. Des de 1997, cada 13 de novembre es celebra el Dia Mundial de l'Amabilitat per animar les persones a tractar els altres amb benevolència.