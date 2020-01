Els sindicats clamen contra la precarietat en un any «desastrós»

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va qualificar 2019 de «desastre des d'un punt de vista social, polític, econòmic i democràtic». Sobre les dades de l'atur, Ros va destacar el «creixement de la precarietat laboral» i va remarcar que el 86,6% dels contractes signats el 2019 han estat de caràcter temporal. Catalunya va finalitzar l'any amb 388.124 persones en situació d'atur, un 1,2% menys que el 2018. «Tenim més gent treballant, però en una major situació de precarietat laboral», va criticar el secretari general del sindicat al territori. CCOO també va lamentar que la «terciarització» i la «precarització» han fet augmentar l'atur estructural. En un comunicat, el sindicat va apuntar que després de cinc mesos consecutius d'increment del nombre de desocupats, el desembre ha registrat una reducció d'unes 2.000 persones, «gairebé totes elles al sector serveis i majoritàriament dones i joves». A més, va indicar que la xifra al voltant de 380.000 aturats suposa «un increment important respecte a les dades anteriors a la crisi», de més de 100.000 persones. Va afegir que la xifra confirma la precarietat i la terciarització que han impulsat la reforma laboral «i la manca crònica d'inversió en el teixit productiu català».



Les patronals, prudents

En canvi, Pimec va valorar de forma positiva la reducció de l'atur el 2019 i va considerar que el 2020 «es presenta amb unes bones perspectives». La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) va advertir que les dades d'atur i afiliació de desembre mostren una «desacceleració preocupant» de la creació d'ocupació com a conseqüència de la incertesa econòmica i de l'entorn global, però també de la «crisi de confiança en l'àmbit nacional». El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va valorar de manera «positiva» les dades de l'atur de Catalunya, però va alertar de la «moderació en la creació d'ocupació». Per això va indicar que cal ser «conscients dels reptes», que va dir que són «que aquesta moderació no acabi consolidant-se» i «la millora de la qualitat de l'ocupació».