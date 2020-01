Trenta ajuntaments lleidatans demanen contractar temporers irregulars per la campanya de la fruita

Més d'una trentena d'ajuntaments de les comarques del Segrià i la Noguera han demanat a l'Estat que faci possible la contractació de temporers que es troben en situació irregular durant la campanya de recollida de la fruita. Una quarta part d'aquests consistoris ja han aprovat mocions en aquest sentit als seus plenaris municipals i la setmana passada es van trobar amb el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, acompanyats de representants d'Asaja, Unió de Pagesos, JARC, la Plataforma per la defensa de la fruita i Afrucat. Crespín va dir, però, que aquesta proposta és «inviable» amb l'actual marc normatiu d'estrangeria, mentre que els alcaldes van assegurar que hi pot haver un «encaix» per alguns casos concrets.

L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, com a portaveu de la resta d'ajuntaments que van assistir a la trobada, va explicar que, tot i la situació d'atur que hi ha a la demarcació de Lleida, va ser molt difícil trobar gent que volgués treballar recollint fruita durant la passada campanya. Per aquest motiu, i tenint en compte que els consistoris han de «resoldre les problemàtiques socials» que puguin tenir els temporers que arriben als seus municipis, creu que cal trobar «solucions» per a fer possible que les persones que estan en situació irregular i que no tinguin ordres de detenció o expulsió puguin obtenir un permís de treball.

Ezquerra va explicar que la demanda dels ajuntaments implica fer possible que aquests temporers puguin enllaçar contractes de tres mesos. A més, va afegir que el subdelegat del govern de l'Estat a Lleida, José Crespín, els havia transmès la voluntat de buscar algun «encaix», sense canviar la llei, en col·lectius concrets, com ara el de les persones que provenen de països on s'estan produint conflictes bèl·lics o els MENA. Finalment, va dir que espera que alguna d'aquestes mesures pugui ser una realitat de cara a la pròxima temporada agrícola. Crespín es va comprometre a traslladar al Ministeri d'Agricultura mesures com ara la reducció dels mòduls agraris o de les quotes de la Seguretat Social aquest mes de gener.