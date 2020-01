La Unió d'Agricultors d'Extremadura critica que la DO Cava els perjudica

La Unió d'Agricultors i Ramaders d'Extremadura ha criticat que la DO Cava «congela» el creixement de les plantacions fora de Catalunya. En un comunicat, ha criticat que el Ministeri d'Agricultura ha publicat la resolució per la qual s'aproven els drets de noves plantacions de vinyes per produir cava per als tres anys vinents, que serà de 0,1 hectàrees anuals.

Segons la Unió, aquesta resolució «condemna a les zones productes amb un ampli mercat i amb gran creixement en els darrers anys a no poder expandir el comerç a causa d'aquesta prohibició de noves plantacions». Ha indicat que «la totalitat dels membres que componen el consell provenen de Catalunya», motiu pel qual creuen que la proposta «defensa exclusivament els interessos d'aquests productors i cellerers en detriment del sector de la resta de l'Estat».

Aquesta associació ha considerat que el Ministeri d'Agricultura va atorgar tot el poder als vocals de la DO, motiu pel qual creu que la «congelació» de les noves plantacions s'ha fet «amb la complicitat» d'aquest ministeri.



Toc a Sánchez

D'altra banda, la Unió ha reclamat a la consellera d'agricultura extremenya, Begoña García Bernal «que d'una vegada es defineixi i expliqui si defensarà els interessos dels agricultors i cellerers extremenys». Segons la Unió, això es correspon amb «la disciplina del seu partit perjudicant els extremenys per aconseguir suports perquè Sánchez sigui president del govern».