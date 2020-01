L'hotel Palau de Bellavista, la meca dels sopars de Nadal

L'hotel Palau de Bellavista de Girona s'està convertint de mica en mica en un punt de referència empresarial de les festes nadalenques. Aquest establiment, pertanyent a la cadena URHotels, va acollir els esdeveniments de 24 empreses per celebrar-hi principalment àpats de Nadal. Els dinars i sopars es van celebrar entre el 10 i el 24 de desembre i van servir a més de 1.300 clients a les seves instal·lacions. Per si fos poc, l'establiment també va registrar cinc celebracions de Cap d'Any, que van reunir més de 500 persones, la gran majoria d'elles públic local. Segons va destacar l'hotel en un comunicat, «aquesta tipologia d'esdeveniments està posicionant l'empresa com una marca que cuida de les persones, que es preocupa per la satisfacció dels seus millors clients i que opta per demostrar aquest afecte a grosso modo oferint l'oportunitat ideal per gaudir d'una gastronomia de qualitat mentre els comensals comparteixen experiències, informació sobre l'estat actual del mercat, però també anècdotes».