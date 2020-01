Els comerciants de Girona tanquen la campanya de Nadal amb un augment del 2% en la facturació

Els comerciants de Girona han tancat aquest diumenge una bona campanya de Nadal amb un augment del 2% en la facturació. El president de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, ha afirmat que durant les festes s'ha pogut veure "molta gent al carrer i molta gent comprant" en els establiments de la ciutat. A més, el portaveu de l'associació de comerciants ha detallat que, aquest any, "la gent ha començat a moure's una setmana abans" per tal de trobar els productes que volien, anticipant-se més que anys anteriors. Els comerciants, però, ja preparen la campanya de rebaixes, que oficialment comença aquest dimarts. Noguer ha avançat que anirà "molt i molt bé" per l'arribada del fred.

Els comerços gironins han fet l'agost en ple hivern després de tancar una bona campanya de Nadal, segons ha explicat el president de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer. El petit comerç ha facturat un 2% més que les festes de l'any passat i el president de l'associació ha assegurat que els establiments "estan contents".

Noguer ha detallat que durant les festes han vist "molta gent al carrer i molta gent comprant" en els establiments del centre de la ciutat. Això ha portat a aquest increment en la facturació del comerç local.

El president de l'associació també ha destacat que aquest Nadal els compradors s'han anticipat més que en anys anteriors. "La gent ha començat a moure's una setmana abans", ha afegit Josep Maria Noguer, "perquè saben que a última hora s'acaben alguns productes". Segons els comerciants, això ha portat a omplir l'armari de paquets uns dies abans i no deixar-ho tot per a última hora.

De tota manera, el president de Girona Centre Eix Comercial ha remarcat que aquest últim cap de setmana també han estat "dies bons" a nivell de vendes. Tot plegat ha portat al comerç gironí tancar un 2019 amb bon regust de boca i encetar el 2020 amb bones perspectives.



Bones rebaixes gràcies a les baixes temperatures

El final de la campanya de Nadal enllaça amb l'inici oficial de les rebaixes d'hivern. Josep Maria Noguer preveu que durant aquesta nova campanya també facturaran un 2% més que les del 2019. Pel president de l'associació, aquestes xifres es confirmaran si es compleix la previsió meteorològica que indica una baixada en les temperatures. "Aquest desembre ha estat un dels mes calorosos i ara que ve el fred per bastants dies, ens anirà molt i molt bé", ha afirmat Noguer.

Pels comerciants, l'arribada del fred farà que molts vagin fins a les botigues a buscar roba d'abric i renovar una part de l'armari que fins ara pràcticament encara no havien fet servir des de l'any passat.



Un "equilibri" amb les grans superfícies

L'associació Girona Centre Eix Comercial ha destacat que part de les bones xifres en la facturació del petit comerç es deuen als consumidors que s'acosten a la ciutat atrets per les grans superfícies. Per això, el seu president ha remarcat la importància de mantenir "un equilibri" entre grans superfícies i comerços de proximitat.

Noguer ha insistit que aquests dos models "es complementen" i per això el petit comerç ha de "conviure-hi" buscant els punts positius, com ara l'efecte crida que generen. A partir d'aquí, el president ha defensat que el comerç local ha de "lluitar amb les nostres armes, que són l'assessorament i l'especialització que tenen dels seus productes.



Figueres tanca "amb bons números malgrat tot"

A Figueres els comerciants han acabat "relativament contents" amb els números a finals d'any i comencen les rebaixes "amb il·lusió i bones perspectives". El president de Figueres Comerç Associació, Lluís de Anguera, explica que malgrat que ha estat un any "convuls". En aquest sentit, de Anguera explica que "es va notar" un baixada del comerç francès durant les protestes dels Armilles Grogues, però no pas en els diferents talls dels CDR o de Tsunami Democràtic a la Jonquera.

En relació amb el nou govern municipal, el president dels comerciants figuerencs explica que "encara és aviat" per valorar com està funcionant. En relació al canvi de recorregut de la Cavalcada de Reis – aquest any acabarà a la Rambla – de Anguera ho veu "positiu", ja que hi cap més gent i pot afavorir a les vendes d'última hora al centre.