La majoria paga amb targeta de crèdit

Els joves, a més del mòbil, són bastant proclius a l'ús de les targetes bancàries en lloc de l'efectiu. Si poden, és clar. L'enquesta de la Fundació de les Caixes d'Estalvis posa en relleu que el 55% dels millennials paguen amb aquest instrument financer quan fan al carrer compres superiors als 10 euros. Aquest percentatge puja a un 57% entre els homes i baixa al 54% entre les dones. Un 22% del total utilitza diners en efectiu i el 23% restant fa servir dos mitjans de pagament segons les ocasions.

L'enquesta també pregunta sobre quins ciutadans utilitzen fonamentalment la targeta bancària. El col·lectiu més elevat, amb un 61% del total, correspon als joves que estan treballant. A continuació, amb un 48%, hi ha els estudiants, per davant dels aturats (44%) i les persones que treballen per compte propi (43%). La targeta que utilitzen més és la de dèbit. Estem parlant del 77% del total. En un 18% dels casos opten per la de crèdit. El 5% restant fa servir indistintament els dos tipus.

Una altra de les qüestions que tracta Funcas a Educació financera II: Conducta i actituds és precisament el comportament que els millennials tenen en relació amb l'estalvi. Un 66% dels consultats afirma subscriure la següent afirmació: «Estalviar és fàcil quan disposes de prou diners». Un 83% es mostra d'acord davant d'aquesta: «Tots hauríem d'aprendre a estalviar des de petits» i un 37% dona suport també a la tercera: «La gent com jo té poca capacitat d'estalvi».



Premissa

Aquesta última premissa està subscrita pel 26% dels que treballen per compte d'altri, el 37% dels estudiants, el 41% dels aturats i el 37% dels que treballen per compte propi. A la primera i la tercera afirmació, el percentatge de dones és lleugerament superior al d'homes i a la segona passa el contrari.