Els «millennials», lluny del caixer

Plenament integrats en el món digital, els millennials –els joves que tenen entre 20 i 34 anys– amb prou feines saben què són la llibreta d'estalvis o el caixer automàtic. S'espavilen amb mòbils o ordinadors a l'hora de contactar amb la seva entitat financera. La Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funcas) ha publicat recentment una enquesta a 3.000 persones nascudes entre 1985 i 1999 en la qual queda constància que només el 6% dels joves utilitzen el caixer per controlar els moviments al seu compte. El 94% restant fa servir altres dispositius: el 79%, el telèfon mòbil, i el 15% restant, l'ordinador o la tablet. Qui realitza aquesta operació a través del mòbil? Doncs el 81% dels que treballen, el 69% dels que són autònoms, el 74% dels aturats i el 77% dels estudiants.

Els millennials, malgrat la seva joventut i, en molts casos, l'escàs temps que fa que són en un mercat laboral que té tendència a pagar-los salaris baixos, no delaten una posició financera excessivament apurada. De fet, el 71% dels consultats assegura disposar de fons suficients al seu compte bancari si necessitessin mil euros per a una urgència. El 29% restant, és clar, no arriba a aquesta quantitat i un 71% d'ells recorreria als seus pares o familiars, el 12% demanaria un crèdit bancari, el 10% vendria una cosa pròpia i el 2% sol·licitaria un préstec a una entitat de crèdits ràpids en línia.



Consultes freqüents

Els joves d'entre 20 i 34 anys, encara que no acumulin fortunes, es preocupen amb força freqüència per consultar el seu saldo bancari. Un terç ho fa cada dia i només el 20% ho fa menys d'un cop per setmana. En tots dos casos, el nombre de respostes dels homes és lleugerament superior al de les dones. El 37% dels que treballa realitza la consulta tots o gairebé tots els dies. Entre els autònoms aquest percentatge puja al 41%. Baixa al 29% entre els aturats i al 28% entre els estudiants.

Una altra de les qüestions en què s'atura l'enquesta de Funcas és la dels coneixements financers dels consultats. Preguntats sobre la importància que concedeixen als mateixos, un 46% contesta que troben a faltar alguns d'ells per gestionar millor els seus ingressos i les seves despeses. Entre els homes, el percentatge puja al 48% i entre les dones baixa al 45%. Així mateix, el 36% subscriu la següent afirmació: «Per estalviar eficaçment calen alguns coneixements financers». En aquest cas, el 39% de les dones està d'acord amb aquesta asseveració, mentre que entre els homes baixa al 33%. En relació amb els que troben a faltar tenir aquest tipus de coneixements, contesta afirmativament el 47% dels que treballen, el 44% dels aturats i el 49% dels estudiants.

I qui hauria de proporcionar aquests coneixements? Els millennials ho tenen molt clar, perquè situen en primer lloc, esmentades pel 83% dels casos, les institucions educatives. A més distància apareixen els bancs (27%), el Govern (27%) i les associacions de consumidors (13%).

D'altra banda, l'enquesta pregunta als joves quins són els coneixements que consideren molt o bastant importants per a la gestió de la seva economia personal. La resposta més nombrosa correspon als tipus d'interès, claus a l'hora de conèixer el cost que tindran els crèdits, singularment els que se sol·liciten per a la compra d'un habitatge. En segon lloc, amb un 66%, apareixen els diferents productes financers oferts pels bancs. Finalment, apareix, amb el 50% de les respostes dels enquestats, el coneixement dels mercats de valors, és a dir, l'accés als mecanismes que actualment regeixen el funcionament de les borses.