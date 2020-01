La confiança dels inversors de la zona euro repeteix màxims assolits el 2018

La confiança dels inversors de la zona euro ha registrat al gener el seu tercer increment consecutiu, segons reflecteix l'índex elaborat per l'agència alemanya Sentix, que s'ha situat en els 7,6 punts bàsics, des dels 0,7 de desembre.

Es tracta del seu millor nivell des que al novembre de 2018 es va col·locar en 8,8 punts. L'entitat alemanya va assenyalar que les recents tensions entre els Estats Units i l'Iran «no han pertorbat les inversors» i va assenyalar que les dades estan millorant en totes les regions del món, especialment a Àsia, amb excepció del Japó.



Riscos per a l'economia global

Les expectatives també han millorat per tercer mes consecutiu, amb 2,6 punts, el seu millor valor des de febrer de 2018, i una recessió a la zona euro «sembla estar fora de la taula, de moment».

Així mateix, els inversors estan «ignorant» els riscos per a l'economia global que van portar els últims esdeveniments a la regió del Golf i donen més importància a altres esdeveniments com la disminució de les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina.

Per tant, l'entorn per als mercats de valors segueix sent «constructiu», tot i que el panorama per als mercats de bons s'està «enfosquint», i els inversors enquestats per Sentix consideren que la política expansiva del Banc Central Europeu (BCE) «encara està reprimint tendències a l'alça més fortes en els tipus d'interès». En aquest sentit, l'índex també ha constatat una millora a Alemanya, motor econòmic de la UE, les expectatives de la qual han millorat per tercer mes consecutiu, fins a 6,9 punts, el seu millor nivell des de maig de 2019.



Preus industrials a la baixa

En paral·lel, els preus de la producció industrial de la zona euro van registrar un increment del 0,2% durant el passat mes de novembre en comparació amb el mes anterior, quan es van mantenir estables, segons les dades publicades ahir per Eurostat, l'oficina comunitària d'estadística. Tanmateix, a Espanya els preus van baixar un 0,6%.

En comparació amb el mateix mes del 2018, els preus de la producció industrial van observar una caiguda de l'1,4%. En concret, el descens respecte a l'any passat es va deure sobretot a la indústria energètica, els preus han baixat un 6,1%. Descomptant el seu impacte, els preus de producció industrial de l'eurozona van créixer un 0,3% respecte a l'any passat.

Entre els estats de la zona euro, els preus van créixer una dècima l'onzè mes de l'any, després de mantenir-se estables a l'octubre, mentre que en taxa interanual van créixer un 1%. Entre els països de la UE amb dades disponibles, les majors pujades mensuals es van registrar a Grècia (+ 3,4%), França (+ 1,1%) i Suècia (+ 0,9%), mentre que les majors baixades es van observar a Portugal (-0,9%), Espanya (-0,6%) i Letònia (-0,5%).

En comparació amb novembre de 2018, els majors augments dels preus de la producció industrial van correspondre a Bulgària (+ 4%), Romania (+ 3,6%) i Grècia i Eslovènia (+ 2% en ambdós països de la Unió).