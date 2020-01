Luca de Meo deixa Seat després catapultar-la cap a l'èxit en temps rècord

Després de catapultar Seat cap a l'èxit empresarial en només quatre anys, Luca de Meo deixa la companyia després de tancar un 2019 de rècord tant en vendes com en producció, cosa que es traduirà en els majors beneficis obtinguts mai per la marca amb seu a Martorell (Baix Llobregat).

Encara que de moment només s'ha anunciat que abandona la presidència de Seat, es dóna per fet en el si de la companyia que el directiu italià dirà un adéu definitiu al Grup Volkswagen per fitxar per l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, un colós del món de l'automòbil que podria liderar en un altre temps rècord, dos anys.

De Meo està pendent de tancar amb el consorci alemany els últims serrells de la seva sortida i ha preferit fer-ho apartant-se de la primera línia en la presa de decisions de la companyia en el competitiu món de la indústria automobilística, segons asseguren les fonts consultades.

Nascut a Milà el 1967, el directiu italià compta amb més de 25 anys d'experiència en el sector de l'automòbil i, com si fos un rei Mides, ha anat convertint en or tot allò que ha tocat: des dels seus primers passos a Renault fins a Toyota Europa, el Grup Fiat, Abarth i el Grup Volkswagen.

Quan el consorci alemany li va encomanar el novembre del 2015 la direcció de la seva filial espanyola, aquest italià que parla cinc idiomes, entre ells espanyol, va treure la vareta i van començar a passar coses que van treure Seat dels números vermells, portant-la per un camí de beneficis creixents.

Jürgen Strackmann, que li va donar el relleu després de pilotar durant poc més de dos anys la nau, havia posat els fonaments de la nova Seat, amb increments de vendes del 22% però el grup alemany el va requerir per a un altre lloc en esclatar el "dieselgate .

L'ascens cap als beneficis va arrencar el 2016 i el 2017 va culminar la major ofensiva de productes realitzada fins llavors per la marca, amb el nou Ibiza, el llançament de l'Arona -el primer SUV (tot terreny urbà) estrenat un any abans-, i el renovat León.

En l'últim exercici tancat -el del 2018- Seat, que té a Martorell (Baix Llobregat) la fàbrica de cotxes més gran d'Espanya, va obtenir gairebé 294 milions de beneficis, amb un volum de negoci que va fregar els 10.000 milions, mentre que aquest 2019 ha anat encadenant rècords de producció (unes 505.000 unitats) i vendes (havia lliurat 542.000 cotxes fins a novembre).

En l'últim Saló Internacional de l'Automòbil de Frankfurt (Alemanya), De Meo ja avançava que tancarien el 2019 amb un altre any de rècord, també pel que fa a beneficis, després de convertir-se en una de les marques amb més creixement a Europa malgrat l'alentiment econòmic.

Els nous reptes passen per concloure l'ofensiva de productes de nul·les o baixes emissions, amb un calendari de llançaments que inclou mitja dotzena de nous models cent per cent elèctrics o híbrids endollables entre el 2020 i el 2021.

Entre els últims èxits de Deo Meo, destaca la creació d'una divisió a Seat que s'encarregarà de desenvolupar els productes i serveis pensats per a la mobilitat urbana i que treballarà per a tot el grup Volkswagen.

Seat Urban Mobility està pensada per donar resposta a la nova demanda de vehicles que facilitaran els moviments de les persones a les ciutats, especialment dels més joves, que busquen formes més assequibles, fàcils d'usar i pensades per compartir.

En aquest nou paper com a líder en mobilitat urbana, la marca espanyola ha llançat ja productes inèdits per a ella com un nou patinet elèctric, i ha anunciat una moto elèctrica en col·laboració amb el fabricant Silence per al 2020.

Entre els reptes de Seat per a aquest any acabat d'estrenar, destaca la desacceleració econòmica, l'increment dels costos d'R+D per l'aposta per l'electrificació i l'exigent normativa europea d'emissions de CO2.

"És un visionari", ha dit de Lucca de Meo el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, mentre que els seus èxits també han estat reconeguts per la patronal Foment del Treball, que el passat mes de desembre li va atorgar la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any.