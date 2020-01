El luxe immobiliari s'instal·la a Girona

Es ven pis de 133 metres quadrats, quatre habitacions i terrassa al carrer Joan Maragall de Girona, a tres minuts a peu de l'estació i a cinc de plaça Catalunya. Preu aproximat: 680.000 euros sense impostos, o el que en català de carrer en diríem «un colló de mico». Forma part d'una nova tipologia d'apartaments de gamma alta a preus formidables que s'estan venent amb rapidesa a les zones cèntriques de la ciutat dels quatre rius. L'habitatge del carrer Joan Maragall és un de les que ofereix la promotora immobiliària Corp, especialitzada en la venda d'immobles «de qualitat» (eufemisme que utilitza el sector per referir-se al luxe) nascuda el 2008, precisament l'any de l'inici de la crisi econòmica. Pertany a un bloc que la promotora ha aixecat al solar de l'antic Xalet Coll, enderrocat fa 12 anys, on també s'ofereixen pisos similars, d'entre tres i quatre habitacions amb terrassa, i preus a partir dels 680.000 euros cap amunt.

El director de Relacions Institucionals de Corp, Joan Carles Sánchez, explicava recentment a Europa Press que l'objectiu de la promotora és oferir edificis que respectin el medi ambient i que, al seu torn, garanteixin el màxim confort per a les persones.



Habitatges 3.0

«Apostem per espais lluminosos, diàfans i més integrats entre si, i a la vegada incorporem els últims avenços tecnològics, amb l'objectiu de garantir un major benestar dins de la llar», assegurava. Certament, no són uns apartaments qualsevol: compten amb sistemes de domòtica per controlar la climatització i la videovigilància, altaveus a les habitacions connectats per Bluetooth, són eficients i sostenibles energèticament, compten amb pàrquing amb punt de càrrega per a vehicles elèctrics i una entrada amb una bonica talla escolpida en pedra. El sector les ha batejat amb el nom d'«habitatge 3.0» i de moment la immobiliària ha venut el 41% dels que tenen a Girona, en una operació iniciada el novembre per comercialitzar un total de 16 pisos. Corp no és l'única empresa que està venent a Girona: Zenit Houses va adquirir fa dos anys l'edifici de la seu de CaixaBank situat al número 11 del carrer Santa Clara, al rovell de l'ou de la ciutat. La promotora ja ha enllestit la reforma del bloc i ha convertit unes velles oficines dels anys setanta en apartaments «moderns, transparents i lluminosos».

Els habitages van des de pisos de dos dormitoris fins a àtics dúplex amb totes les característiques que els fan exclusius. Aquesta promotora té dos projectes més al veí carrer Nou, concretament als números dos i 33 (aquest últim també dona a l'avinguda de Sant Francesc). En aquests casos han recuperat i rehabilitat edificis preexistents per elevar-ne el valor.

Una altra empresa que ofereix pisos «de qualitat» a Girona és el grup lleidatà Sorigué, que va comprar i enderrocar l'edifici de la Sala de Ball, davant del parc de la Devesa, per fer-hi un bloc de quatre pisos amb 32 llars de tres i quatre dormitoris per preus a partir dels 450.000 euros. Segons indica la seva pàgina web, el projecte es troba en fase de «comercialització iniciada». Per la seva banda, Gènion Immobles ofereix autèntiques joies amb preus propis de Manhattan, com ara un àtic a la plaça Catalunya de 434 metres quadrats, cinc habitacions per 1,9 milions d'euros (segons el preu que indica el portal immobiliari idealista.com), si bé en aquest cas l'immoble és del 1997.



Perfil de compradors

El perfil de compradors és heterogeni. Tot i que hi ha un públic estranger amb elevat poder adquisitiu, des del sector immobiliari apunten que aquests pisos també estan pensats per a gironins que fa un parell o tres de dècades es van fer el seu xalet a barris perifèrics com ara Montjuïc o Palau, i que amb els anys busquen la comoditat d'un apartament al centre amb tots els serveis a l'abast.