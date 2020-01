Quins comerços comencen avui les rebaixes a Girona i quant et gastaràs aquest any

Les tradicionals rebaixes de gener comencen avui, dimarts, el dia després de Reis, tot i que des de fa anys moltes empreses les avancen per adaptar-se a la proliferació de fenòmens com el "Black Friday".

Entre les marques que comencen les rebaixes avui es troba El Corte Inglés, que les ha fixat entre el 7 de gener i el 29 de febrer.

El grup Inditex, propietari de Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka i Stradivarius, també ha optat per la data habitual i des d'avui penjaran els cartells de rebaixes en les seves botigues.

No obstant això, els clients que disposen de l'aplicació de les diferents ensenyes del grup i els que compren per internet podien accedir a les rebaixes des d'ahir a la tarda.

Entre les que es van avançar, la sueca H & M que va començar la seva primera etapa de rebaixes el dia 2 de gener, a la qual seguiran altres de forma successiva.

En la mateixa línia, la firma de moda espanyola Mango va començar les seves rebaixes el 2 de gener i les perllongarà fins al 1 de març o "fins a esgotar existències", tant a la botiga física com en la pàgina web.

El grup Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret i Fifty) també es va avançar al període tradicional i va començar amb els descomptes a Springfield i Womens'secret l'1 de gener a la pàgina web i en botiga física el dia 2 de gener.

Segons un informe de l'empresa tecnofinanciera Fintonic, Inditex serà el grup de distribució tèxtil que més vendrà en aquestes rebaixes.

Fintonic calcula que els espanyols destinaran una mitjana de 82 euros a comprar les firmes del grup gallec.

A Inditex li seguiran Primark i Kiabi, amb 34 euros de despesa mitjana, respectivament; Mango, amb 33 euros; C & A, amb 28 euros; i H & M, amb 27 euros.

El sector del comerç afronta les rebaixes de gener amb moderat optimisme, però conscient de la pèrdua de força d'aquest període per la proximitat de fenòmens com el Black Friday i el Ciber dilluns o els descomptes previs al Nadal, que cada vegada guanyen més pes .

És el que pensa, per exemple, la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), que espera elevar les seves vendes un 2% durant les rebaixes d'hivern respecte a l'any anterior.

No obstant això, fonts de la patronal de la gran distribució Anged han subratllat que les rebaixes continuen sent importants per als consumidors i per a les empreses, que poden liquidar l'"estoc" de final de temporada.

Segons Anged, el sector tèxtil està experimentant "canvis molt profunds" perquè la seva evolució ja no depèn d'un "període obligatori" de rebaixes i perquè la seva activitat està influïda per circumstàncies com la irrupció del comerç per internet o pel temps atmosfèric, que fan que no hi hagi només dues temporades, "sinó moltes col·leccions", el que exigeix ??als comerciants comptar amb més períodes per donar sortida a les existències.

En qualsevol cas, la temporada de rebaixes tindrà un impacte positiu en la contractació. Adecco calcula que generarà 125.000 nous contractes, un 5,6% més que en el mateix període de l'any anterior, xifra que Randstad eleva a 163.000, un 2,1% més que el 2019.