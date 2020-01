CCOO demana que el nou decret d'habitatge no basi el lloguer en preus del mercat

CCOO veu amb bons ulls nou decret llei de l'habitatge impulsat pel Govern, que entre altres mesures obliga els grans propietaris a oferir un lloguer social a famílies vulnerables. Però el sindicat creu que encara hi ha «molta feina a fer». Entre altres aspectes, proposa que l'índex de referència de preus no s'ha de basar en les dades dels contractes de lloguer, ja que consideren que implica continuar sota la base dels preus del mercat liberalitzat.

Aposten, doncs, per un índex basat en factors socioeconòmics més enllà de l'oferta i la demanda com l'IPC, el salari mitjà, el salari més freqüent o el cost de la vida per aconseguir que no es destinin més del 30% dels ingressos a les despeses d'habitatge. També proposa descartar el límit de tres anys en la proposta de lloguer social per a famílies vulnerables o en situació d'exclusió social.

En aquest sentit, CCOO recorda que nou de cada deu treballadors de Catalunya no es poden permetre accedir a l'oferta d'habitatge de lloguer a Barcelona i mantenir, alhora, unes condicions de vida digne. Aposten per continuar insistint en la derogació de la reforma laboral, l'increment de l'SMI i les polítiques actives d'ocupació. Pel que fa als preus, el sindicat creu que el decret llei està mancant d'una proposta contundent per regular el mercat immobiliari per evitar l'especulació financera i el capital fictici que genera bombolles i crisis profundes. Veuen «necessari i urgent» considerar que si no es regulen les condicions de competència no es poden garantir drets socials i, per tant, tampoc garantir ni «el benestar ni l'estabilitat» de la societat. Per això, aposten per una nova llei d'habitatge que compleixi la funció social i permeti deixar de ser «una inversió especulativa».



Un nou pacte nacional

Demanen també un nou Pacte Nacional per l'habitatge que estableixi noves polítiques, mecanismes i instruments per garantir l'accés a l'habitatge i la disminució de la desigualtat i la precarietat, tenint en compte que l'habitatge és una necessitat «bàsica» de l'ésser humà.

Tot i les propostes, el sindicat valora positivament la iniciativa del Govern i «l'esforç» que ha fet per atendre les demandes i consideracions de totes les organitzacions i entitats que lluiten pel dret a l'habitatge.

Destaquen l'obligació per als grans propietaris de fer lloguers socials a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social o l'ampliació del concepte de «gran propietari» als qui tinguin més de quinze habitatges.