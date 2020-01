Multa de 41 milions d'euros a Ikea per la mort d'un nen aixafat per un moble

Multa multimilionària a Ikea per la mort d'un nen aixafat per un dels seus armaris. El gegant suec ha estat condemnat a pagar 46 milions de dòlars (uns 41 milions d'euros) als pares d'un nen de dos anys que va morir aixafat per un moble a Califòrnia.

Segons va informar El Periódico, capçalera pertanyent al mateix grup editorial que Diari de Girona, el moble en qüestió era una còmoda de la línia Malm, de 32 quilos i un preu d'entre 40 i 100 euros, que va caure sobre Jozef Dudek el maig de 2017. Els pares de l'infant «mai vam pensar que un nen de dos anys podria fer que una còmoda de només 76 centímetres d'altura es bolqués i el ofegués. Va ser més tard quan vam saber que era inestable pel disseny», van dir els pares de l'infant.

Segons els advocats és el major acord d'indemnització de mort infantil a la història dels Estats Units. «Estem explicant la nostra història perquè no volem que això li passi a una altra família», van afegir els progenitors de Dudek.

Els mobles Malm ja havien estat retirats del mercat després de confirnar-se la mort de tres menors més, aixafats per la còmoda a causa d'errades de seguretat de les peces.

El mes de febrer de 2016 Ted McGee, un nen de 22 mesos de Minnesota, va morir quan una calaixera Malm, en aquest cas la de sis calaixos, li van caure a sobre. L'accident va passar en la seva pròpia habitació, mentre els seus pares pensaven que el petit dormia la migdiada: no van escoltar cap soroll i el nen tampoc va xisclar. El juliol d'aquell any Ikea i la Comissió de Seguretat de Productes de Consum als EUA havien reconegut públicament que les còmodes de la companyia podien arribar a ser «potencialment perillosos i inestables si no es fixen a la paret». En aquest sentit, van admetre que dos nens de menys de dos anys havien mort des del 2014 a causa de la bolcada de les calaixeres Malm. A més, Ikea va anunciar llavors que enviaria kits d'ancoratge -300.000 unitats- per a qualsevol client que ho demanés.



Mesures pal·liatives

A patir de llavors, Ikea va llançar la campanya Secure It! als clients de 27 milions de calaixeres (entre elles la Malm) alertant-los de la necessitat d'ancorar les còmodes a la paret. «Si bé cap acord pot alterar els tràgics esdeveniments que ens han portat fins aquí, pel bé de la família i de tots els involucrats, estem agraïts que s'hagi arribat a una resolució», va remarcar un portaveu de la companyia.