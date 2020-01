Diego Hervás, nou conseller delegat de Comexi

Comexi, proveïdor global de solucions per a la indústria de la impressió i la transformació de l'envàs flexible, ha nomenat Diego Hervás com a nou CEO des de l'1 de gener de 2020. Amb una dilatada experiència executiva, Hervás substitueix a Jeroen van der Meer que ha ocupat el càrrec des del 2014 i que seguirà vinculat a Comexi.

El 2019, després de tancar la unitat deficitària de rotogravat a Itàlia, s'ha pogut retornar als beneficis tot i l'alentiment conjuntural del mercat.

El nomenament d'Hervás es produeix després de més d'un any de la seva incorporació al consell d'administració de Comexi com a conseller independent. Aquest fet el fa coneixedor tant del mercat com de l'estructura i l'operativa de la companyia. A més, el seu perfil professional és l'idoni per assumir l'encàrrec d'impulsar al màxim la innovació i l'ús de la tecnologia a Comexi.

Des del 2018, Diego Hervás ocupava la responsabilitat de COO a Plyzer Technologies, empresa amb seus a Barcelona i Toronto, especialitzada en la gestió intel·ligent de dades per millorar posicionaments de marca i detectar les necessitats dels clients. Anteriorment i durant més de catorze anys, va ocupar diferents posicions executives a la corporació XEROX, dedicada a la impressió i la millora de processos, arribant a liderar la divisió europea d'Arts Gràfiques.