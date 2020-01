Dotze treballadors de Ryanair a Girona reben un burofax d'acomiadament

El tancament de les tres bases de Ryanair a Canàries (Tenerife, Lanzarote i Gran Canària) es va fer efectiu ahir i els treballadors afectats van començar a rebre els burofaxs d'acomiadament durant la tarda. Segons TVE, entre els acomiadats hi ha també 12 empleats a Girona que no van acceptar les noves condicions de la companyia. L'empresa va presentar un ERO per a 224 treballadors, però el sindicat USO eleva la xifra d'afectats a uns 350.

El secretari d'Organització d'USO i tripulant de cabina de l'aeroport de Tenerife Sud, Jairo Gonzalo, va recordar que la carta d'acomiadament s'ha d'enviar als treballadors amb un mes d'antelació. Gonzalo va denunciar el «caos i la desinformació» que es viu a les bases de l'empresa «fins a l'últim moment».

En aquesta línia, va reiterar que segons el contracte de treball, les cartes per acomiadament s'han d'enviar als treballadors amb un mes d'antelació, i a més d'això, a alguns empleats se'ls estan ingressant als seus comptes bancaris determinades quantitats que suposa que «corresponen a la seva indemnització», però a més, «amb quantitats que no són correctes».

A cada base hi ha un representant legal de l'empresa per gestionar el desmantellament i als treballadors se'ls ha entregat un memoràndum que recull que a les cinc de la tarda d'ahir havien de lliurar les credencials, els uniformes i terminals de venda. Així mateix, se'ls va informar que la «quitança» se'ls lliurarà el dia 28.

«Que una multinacional com Ryanair, amb 400 avions operatius i 10.000 treballadors, no sigui capaç de gestionar un acomiadament a tres bases canàries és il·lògic amb els recursos que mou l'empresa», va afegir.



Dia sense vols

Gonzalo va confirmar que ahir no van sortir vols de la companyia de les illes i només es va mobilitzar personal de guàrdia. Sobre la situació dels gairebé 300 treballadors afectats a l'arxipèlag, el representant sindical va apuntar que una quarta part dels pilots poden ser recol·locats i amb prou feines una desena de tripulants de cabina, als qui, a més, no se'ls indemnitza i l'empresa només els abona un bitllet d'avió i cobreix el cost de dues maletes, sense suport econòmic per a familiars quan han de dur a terme trasllats a Dublín o Bèrgam. «La resta va a l'atur a partir de demà», va comentar.

Pel que fa a la possible intermediació del Govern de Canàries, va afirmar que dilluns que ve tenen una reunió amb el viceconseller d'Ocupació, Gustavo Santana, per tal d'anar configurant nous itineraris formatius que permetin la reinserció laboral dels afectats.