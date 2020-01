Software Delsol, primera empresa espanyola amb jornada laboral de quatre dies

L'empresa Software DELSOL, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de Mengíbar (Jaén), i dedicada a l'impuls de programari especialitzat per a pimes, ha estat la primera empresa a Espanya a implantar la jornada laboral de quatre dies a la setmana.

Així ho ha indicat a Europa Press, Antonio Luis Gómez, community manager d'aquesta empresa amb més de 25 anys de trajectòria i que compta en l'actualitat amb una plantilla de 183 treballadors. Gómez ha assenyalat que la nova jornada laboral s'ha implantat des del passat 2 de gener.

D'aquesta manera, la part de la plantilla que no atén directament als clients treballa de dilluns a dijous i descansa divendres, dissabte i diumenge. L'altra part de la plantilla que atén els clients descansen el cap de setmana i de forma rotativa tots tenen un dia més entre setmana. Les jornades continuen sent de vuit hores diàries.

Gómez ha apuntat que la iniciativa porta darrere "molta feina" abans de la seva implantació i "moltes reunions" entre la direcció de l'empresa, el comitè d'empresa i l'àrea de recursos humans. "Això no es fa d'un dia per l'altre, porta molta feina darrere abans de fer el pas", ha assenyalat Gómez.

D'antuvi, la plantilla es mostra encantada amb la posada en marxa d'aquesta nova jornada en una empresa que compta amb serveis poc habituals en el món empresarial. De fet, tota la plantilla disposa, si així ho desitja, d'un menú gratuït perquè puguin quedar-se a menjar sempre que ho desitgin. A més, tenen zones de descans i d'oci per al seu temps lliure i que van des de piscines, a una sala de videojocs, o rocòdroms, gimnàs i pistes de pàdel.

Pensat perquè el treballador es trobi còmode i rendeixi el màxim en el seu lloc de treball, els resultats d'aquesta visió empresarial els estan donant resultats i any rere any van incrementant la seva cartera de clients, actualment més de 45.000, en la seva immensa majoria petites i mitjanes empreses, així com a professionals autònoms.