Ryanair augmenta la previsió de beneficis dies després de l'acomiadament massiu

Ryanair ha actualitzat la seva previsió de beneficis després d'un període de Nadal -entre la nit de Nadal i Cap d'Any- millor del que s'esperava, fet pel qual ha actualitzat la forquilla de beneficis prevista per al present exercici fiscal fins a un valor d'entre els 950 i 1.050 milions d'euros, uns bons resultats que posen encara més en qüestió l'ERO recentment presentat per acomiadar tots els seus treballadors de les bases de Canàries i dotze de Girona que no van acceptar els canvis en les condicions de treball.

La companyia, que havia establert en principi una previsió de beneficis d'entre 800 i 900 milions d'euros per a l'exercici, que finalitza al març, també destaca com a positiu el fet d'haver rebut un 1% més de reserves per al quart trimestre del que esperava, fet pel qual preveu que les tarifes siguin millors en aquest trimestre final. Pel que fa al trànsit, han elevat la previsió dels 153 als 154 milions de passatgers.



La filial falla

No obstant això, Laudamotion, la filial austríaca de Ryanair, segueix tenint un rendiment inferior a l'esperat tot i el creixement del trànsit i dels alts factors de càrrega. La companyia atribueix aquest mal exercici de Laudamotion a la forta competència amb les filials de Lufthansa, tant a Alemanya com a Àustria, que «venen per sota del preu de cost». Fins al març de 2020 està previst que aquesta aerolínia transporti 6,5 milions de passatgers, però amb preus 15 euros de mitjana més baixos dels establerts en els pressupostos. Això farà que el dèficit net de Laudamotion per a l'any s'incrementi des dels 80 milions d'euros previstos als 90 milions. No obstant això, la notícia de la millora en les previsions del benefici ha resultat positiva per a les accions de Ryanair, que van pujar un 7,62% a la Borsa de Londres.

Cal recordar que Inspecció de Treball va avisar dijous Ryanair que la decisió d'acomiadar tots els treballadors que no van acceptar el canvi de contracte per un fixe discontinu «podria resultar contrària a l'ordenament jurídic». Així ho afirma un informe emès per aquest organisme del Ministeri de Treball en què també acusa l'aerolínia irlandesa d'haver «reservat informació» en les negociacions sobre el tancament de la base, ja que el canvi de contracte no s'hauria d'haver presentat «com una simple hipòtesi» als representants dels treballadors. Segons el document, Ryanair no «hauria adoptat una decisió clara» sobre transformar els contractes fixes a fixes discontinus com una mesura condicionant en el tancament de la base gironina.

Així, un informe d'Inspecció de Treball determina que la decisió de Ryanair d'acomiadar els treballadors que no van acceptar el canvi de contracte de fixes a fixes discontinus «podria resultar contrària a l'ordenament jurídic» per tal com l'empresa ha realitzat les negociacions amb els sindicats durant el tancament de la base gironina. El document considera que l'empresa no «hauria adoptat una decisió clara, terminant i inequívoca» durant les negociacions i hauria plantejat aquesta alternativa com «una simple hipòtes». De fet, l'informe culpa l'empresa d'haver-se «dedicat a explorar» aquest canvi contractual, quelcom que veu «legítim», però el fet de no haver-lo posat sobre la taula fins a la data límit del tancament «no és suficient per poder ser considerat com a emparat en la legalitat».

D'altra banda, l'organisme depenent del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social avisa l'empresa que ha «tingut coneixement» d'algunes «vulneracions» en els canvis de contractes i per això adverteix l'aerolínia que compleixi la normativa legal sobre conversions contractuals. A més, el document també estableix que l'empresa hauria d'haver iniciat un procés de mediació abans d'acomiadar els treballadors.