Sabates interactives a peu de carrer 365 dies l'any

Plataforma tàctil. L'aparador interactiu és totalment intuïtiu. El client es pot desplaçar per la pantalla escollint el model i el número de sabata. Posteriorment, fa la comanda o, si ho prefereix, pot entrar a la botiga a fer la compra. Està protegit amb totes les mesures de seguretat per tal de poder fer un pagament segur

o és una web ni una tauleta. Tampoc un cartell digital ni un dispensador automàtic de sabates. És una aposta ferma per la venda de carrer, de proximitat, però en format digital accessible a tothom, joves i grans, avesats o no a les noves tecnologies de la informació. La sabateria Peacock de Girona té un d'aquests aparells al bell mig del carrer Nou, des d'on es pot consultar interactivament tot el catàleg físic de la mateixa botiga i comprar en poc més d'un o dos clics. Sabates, botes, botins, vambes... per a homes i per a dones. És un aparador interactiu, una pantalla tàctil connectada permanentment a la botiga Peacock online. A qualsevol hora del dia, els 365 dies l'any, l'excusa de «la botiga està tancada» ja no serveix. És tan senzill com escollir el model, seleccionar el número i comprar. En un màxim de 48 hores, la comanda t'arriba a casa o la pots recollir directament a la botiga. I per als qui no s'atreveixen a comprar unes sabates online, l'aparador interactiu permet consultar i conèixer els models i, després, entrar a la botiga física i emprovar-se el calçat.



Adaptar-se als nous temps

Fa aproximadament un any que Calçats Peacock va llançar-se en aquesta iniciativa i la valoració és més que positiva. El conseller delegat, Quim Gubau, explica que «vam detectar que calia fer el pas i adaptar-nos als nous temps per poder competir amb les grans superfícies. Nosaltres tanquem al migdia i per això vam creure que era important donar facilitats a les persones a qualsevol hora del dia. Ja podien comprar a través de la pàgina web, però aquesta és una manera d'arribar a més clients». Afegeix que «les generacions actuals són totalment digitals i aquesta era una oportunitat d'arribar a elles».

Tot i que encara no tenen xifres concretes del que aquesta plataforma ha suposat per al negoci, han notat un increment anual de les compres online. Han detectat també que la consulta gent de totes les edats, no hi ha un perfil determinat, sinó que és molt transversal. Actualment, tant homes com dones s'interessen a l'hora de comprar sabates quan abans era una cosa amb molta més tendència femenina. «No podem dir que els clients fidels acostumats a venir a la botiga s'hagin passat a la compra online, sinó que el que hem fet és incrementat mercat per una altra banda, de la franja que està més acostumada a moure's per internet i fer les compres a través de plataformes i sense haver de desplaçar-se a les botigues».

Aquest és l'unic aparador interactiu que Calçats Peacock ha instal·lat a Girona. Es troba en dos idiomes de moment, en català i en castellà, però com que és molt visual, «no hi ha problema perquè tothom ho pugui entendre».

Precisament, els turistes són un altre sector potencial de comprar les sabates a través de la plataforma. «Vam comprovar que els turistes que visiten Girona, a l'estiu o durant per exemple Temps de Flors, estan molt acostumats a comprar d'aquesta manera. Alguns fins i tot ens han demanat si els podem portar les sabates a l'hotel on s'allotgen». Així de fàcil.



De Calçats Gubau a Peacock

La història en el món de les sabates es remunta al segle XVIII a Santa Coloma de Farners, amb la figura d'Hilari Gubau com a corder. Van passant les generacions com a espardenyers, esclopers, sabaters... fins a arribar a Pere Gubau i Ribas, que s'estableix a Girona. Continua el seu fill, Joaquim Gubau i Puig, que, amb esperit emprenedor, inicia la seva pròpia empresa a la plaça del Vi: el primer Peacock. Va ser l'any 1970.

La història del nom de la botiga és ben curiosa. Encara eren temps de restriccions i censura i no els van deixar posar el nom en català. Volien que es digués Esclop, per exemple. I com que no volien el nom en castellà, una amic publicista els va suggerir noms en italià i anglès. Van acabar escollint Peacock (paó). Els Gubau fa quatre segles que calcen els gironins. Amb el mateix publicista també van fer uns calendaris de paret molt originals, tant pel disseny com pel fet que començaven el 14 de març, la data d'obertura de la botiga.

Ha plogut molt des dels orígens, amb aquell lema publicitari «D'ara endavant, sabata elegant» . En l'actualitat, en Pere, en Quim i la Rosa segueixen la tasca dels seus predecessors. «El secret de Peacock rau en la passió que posem en la nostra feina, per a l'elaboració d'un calçat de qualitat, basat en les últimes tendències de moda i una constant actualització per adaptar-se als nous temps». Adaptar-se innovant i oferint al client un producte de qualitat. «Aquesta és la diferència que tenim de les grans superfícies, on tot és molt més impersonal». Ara, per exemple, Calçats Peacock ja estan treballant amb la propera temporada d'hivern, que estarà marcada sobretot per les vambes, que tan de moda estan últimament. «Cada vegada el mercat està més globalitzat i més internacionalitzat, i per això, els models cada vegada són més transversals. Des de la sabata de taló a les esportives, passant per les botes o les ballarines».

Actualment Calçats Peacock té un total de 12 botigues a la província de Girona: nou a la capital, una a Palamós, una a Platja d'Aro i una a Olot, regides per tres dels sis fills que van tenir en Joaquim i la Rosa. Compta amb una plantilla de 36 treballadors, tot i que en determinades èpoques de l'any, com a l'estiu, se sol incrementar.