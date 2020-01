La Xina obre la veda perquè les càrnies gironines puguin exportar-hi porc

La Xina ha obert la veda perquè les empreses càrnies gironines puguin exportar-hi porc. La crisi originada per la pesta porcina al gegant asiàtic ha disparat la demanda i ha relaxat els estrictes controls que fins ara s'imposaven a les companyies europees. Segons l'últim llistat del Ministeri d'Agricultura, la Xina ha homologat aquest any tres noves plantes de companyies gironines per vendre els seus productes al seu mercat. Dues d'elles, Grup Cañigueral i Olot Meats, ja tenien autorització des de feia anys, però ara podran fer-ho amb un major volum de vendes.

En el cas de la primera, la Xina ha aprovat l'homologació de la planta que Frigorífics Costa Brava S.A. (companyia integrada en el holding Cañigueral) té a Vilamalla. Hi podran exportar carn de porc congelada i refrigerada, greix de porc congelat i refrigerat sense refrigerar, vísceres i despulles i potes de porc congelades. En el cas d'Olot Meats, el país asiàtic ha aprovat les exportacions d'una de les empreses del seu grup, Càrniques Juià, que podra col·locar al mercat xinès els mateixos productes que Frigorífics Costa Brava.

Les autoritats xineses han homologat també l'empresa Pernils Llémena, situada a Sant Aniol de Finestres i fundada el 1995. Actualment el holding Cañigueral en posseeix el 25% després de la compra d'Embotits Collell. Aquesta càrnia podrà exportar pernil i paleta curats i pernil serrà.

Tant el Grup Cañigueral com Olot Meats ja comptaven amb homologacions anteriors per vendre a la Xina. Segons el llistat publicat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el primer ja ho fa a través de la planta que té a Riudellots de la Selva, i el segon a través de la fàbrica d'Olot.

Amb aquestes tres noves homologacions ja són nou les empreses de les comarques gironines que poden vendre els seus productes carnis a la Xina. Entre les restants hi ha Friselva de Riudellots, Càrniques Celrà (pertanyent a Olot Meats), Norfrisa de Riudellots i Càrnica Batallé de Riudarenes. A més, segons va avançar la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC), la sala de desfer de Noel Alimentària, a Sant Joan les Fonts, està pendent d'autorització després d'haver passat pel proces de questionari i auditoria.



Un procés exigent

Fins ara, els xinesos eren molt exigents per deixar que empreses estrangeres exportessin carn de porc. Per validar una companyia feien llargs questionaris i auditories exhaustives per comprovar que les instal·lacions complien amb els seus estàndards sanitaris i de seguretat alimentària. Tanmateix, els estralls de la pesta porcina africana (que ha suposat el sacrifici de la meitat de la seva cabana porcina) han disparat la demanda d'aquest producte bàsic de la seva gastronomia i les autoritats del gegant asiàtic s'han vist obligades a deixar entrar més empreses de fora per cobrir les seves necessitats.

Segons explica la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC), «la demanda actualment és brutal», i les empreses d'aquí estan rebent «milers de trucades» d'importadors xinesos demanant carn de porc. El procés segueix essent lent i laboriós, però ara el Govern xinès ha deixat que els controls es facin a través del Ministeri d'Agricultura espanyol. El porcí gironí, que depèn en bona mesura de les seves exportacions, viu des de fa mesos una època daurada que no sembla que s'hagi de revertir al llarg d'aquest 2020.