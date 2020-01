Ryanair tancarà més bases si Boeing retarda l'entrega d'avions MAX

La companyia irlandesa Ryanair va assegurar ahir que no descarta el tancament de més bases a Espanya –a part de les tres que ja han estat clausurades a Canàries– si hi ha nous retards en els lliuraments d'avions Boeing 737 MAX, que tenen el vol prohibit després de dos accidents que van provocar la mort de 346 persones.

Així ho va anunciar el director de màrqueting de Ryanair, Kenny Jacobs, durant un esmorzar informatiu a Madrid, on va explicar que l'aerolínia tenia previst el lliurament de deu 737 MAX per a aquest estiu, encara que aquesta xifra es podria reduir després de les revisions dels reguladors.

A Espanya, actualment Ryanair compta amb nou bases –sense comptar amb les ja tancades a Canàries– i està present a 26 aeroports, on treballen unes 3.000 persones. El passat 8 de gener, l'aerolínia va tancar les bases de Tenerife, Gran Canària i Lanzarote al·ludint als problemes amb el 737 MAX.

«L'únic motiu del tancament de bases se centra en els retards en els lliuraments dels 737 MAX», va remarcar Jacobs, i va explicar que aquests problemes han suposat el tancament d'un total de set bases a Europa durant el 2019: Hamburg, Nuremberg, Belfast, Skavsta (Estocolm) i les tres de Canàries.

Ryanair preveu una caiguda del trànsit a Espanya de l'1,5% aquest any, pel retard en el lliurament dels avions, tot i que a Madrid, per exemple, s'espera un creixement de l'1,5%, mentre que en els tres aeroports catalans es preveu una reducció del 3%, que atribueixen, principalment, a un descens a Girona.

Des de l'aerolínia han remarcat que, tot i els problemes amb el 737 MAX –que actualment està sent avaluat pels reguladors–, la previsió per als pròxims cinc anys és que la companyia creixerà a Espanya.

Segons l'aerolínia, a Espanya ocupa el 19% de la quota de mercat, amb més de 400 rutes a l'hivern i la previsió de superar les 600 aquest estiu, de les quals 27 seran noves.



200 acomiadaments

Poc més de 200 empleats de les tres bases que van tancar el passat 8 de gener a les Canàries han estat acomiadats, mentre que prop d'un centenar han estat recol·locats en altres bases europees mantenint la seva antiguitat.

Així ho va confirmar el director de Recursos Humans de Ryanair, Darrell Hughes, durant l'esmorzar informatiu d'ahir, on també va detallar que les recol·locacions en altres bases europees de la companyia s'han realitzat segons les preferències dels treballadors.

Quant a la base de l'aerolínia a Girona, la majoria dels treballadors han acceptat els nous contractes estacionals, mentre que uns vint s'han acollit a l'ERO.

Segons l'aerolínia, els acomiadaments i els nous contractes temporals a Canàries i a Girona s'han regit per la legislació espanyola, tot i que van apuntar que la setmana passada es van reunir amb la Inspecció de Treball de la Generalitat i amb inspectors de Girona i van assumir que hauran de matisar alguns aspectes terminològics dels contractes.

Això es produeix setmanes després que sortís a la llum un informe de la Inspecció de Treball de Catalunya en el qual es constatava que els nous contractes signats tant per tripulants de cabina com pels pilots de la base de Ryanair a Girona no s'ajustaven a la legislació nacional vigent.

Malgrat l'acomiadament massiu, Ryanair ha actualitzat la seva previsió de beneficis després d'un període de Nadal -entre la nit de Nadal i Cap d'Any- millor del que s'esperava, fet pel qual ha actualitzat la forquilla de beneficis prevista per al present exercici fiscal fins a un valor d'entre els 950 i 1.050 milions d'euros, uns bons resultats que posen encara més en qüestió l'ERO recentment presentat per acomiadar tots els seus treballadors de les bases de Canàries i dotze de Girona que no van acceptar els canvis en les condicions de treball.



La tercera en reclamacions

Ryanair és la tercera companyia aèria que ha rebut més reclamacions a la plataforma en línia d'àmbit estatal Reclamación de

vuelos, amb un 17% de queixes. El rànquing està liderat per Vueling, amb un 32% de reclamacions rebudes; seguida d'Iberia, amb un 23%; Avianca i Air Europa, amb un 6%; i Tap Portugal, amb un 3%.

La plataforma ha superat les 30.000 reclamacions al llarg del 2019. D'aquestes queixes, de nou, els retards han sigut la causa més reclamada. Concretament, Reclamación de Vuelos ha rebut 16.000 queixes de retards de més de tres hores de vol, una xifra que duplica les reclamacions rebudes pel mateix motiu l'any anterior.

La segona reclamació més habitual és per cancel·lació de vols, amb 6.350 queixes, i després, per retards i pèrdues de connexió (3.100 reclamacions); pèrdua d'equipatge (2.900 reclamacions) i denegació d'embarcament (620 reclamacions).

Reclamación de Vuelos és una plataforma internacional de reclamacions per a incidències en vols que treballa per defensar els drets dels passatgers.

Constituïda el 2017 i amb seu a Bilbao, actualment compta amb més de 30 persones en plantilla i treballa de manera internacional a tot el món. Amb Espanya com el seu principal mercat, compta amb una forta presència en tots els països de parla hispana.