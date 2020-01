Aquests són els empleats que es podran acollir al pla de prejubilacions de CaixaBank

CaixaBank ha començat a negociar aquest dijous amb els sindicats del banc un pla de desvinculacions voluntàries incentivades que està exclusivament dirigit a empleats de 58 o més anys de les províncies de Barcelona i Terol, segons han explicat a Efe fonts de l'entitat.

El banc estima que el nombre d'empleats que poden complir els requisits marcats és de 376 persones, tot i que dóna per fet que el nombre final d'adherits serà menor, ja que tot dependrà del pressupost disponible i de si els interessats accepten les condicions ofertes.

Les províncies de Barcelona -on hi ha els serveis centrals del banc-, i de Terol van ser les dues úniques que van quedar fora de l'ERO pactat al maig de l'any passat per a un total de 2.023 empleats, i ara l'entitat preveu aplicar-hi un pla de sortides similar a l'impulsat en anys anteriors, tot i que no s'han donat a conèixer encara les condicions econòmiques que s'oferiran.

CaixaBank no va incloure aquests dos territoris a l'ERO en considerar que faltava personal en aquestes províncies. Ara dóna l'oportunitat als empleats d'acollir-se a una desvinculació voluntària incentivada i, en paral·lel, preveu realitzar contractacions a Barcelona, principalment de perfils joves, per rejovenir la plantilla.

Les fonts consultades per Efe recorden que aquest pla de desvinculacions voluntàries ja estava previst des del 2019, ja que el compromís de negociació es va incloure en l'acord laboral signat amb la representació sindical el passat mes de maig.

El banc espera arribar a un acord sobre aquest pla de sortides amb els sindicats durant els dies vinents per obrir el termini de sol·licituds d'adhesió al pla a principis de febrer.

Actualment CaixaBank compta amb una plantilla d'uns 27.000 empleats.

L'ERO dut a terme en 2019 va costar el banc 978 milions d'euros -685,000,000 en termes nets-, si bé li va permetre un estalvi d'uns 200 milions a l'any.