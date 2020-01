Madrid vol prendre el Mobile World Congress a Barcelona

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avançat que el Govern regional farà tot el que està al seu abast per portar a la capital el Mobile World Congress, que se celebra actualment a Barcelona.

"Estem preparats per acollir el Mobile", ha assegurat la dirigent regional, en un esmorzar informatiu, organitzat per Europa Press, a Madrid.

Ayuso ha incidit que la capital ha demostrat, acollint esdeveniments com la recent Cimera de Clima, que està preparada per a qualsevol "de la magnitud que sigui i de la dificultat que comporti". Els visitants hi tindran "tota la llibertat per moure, per relacionar-se i per emprendre".

La presidenta regional ha revelat que ja ha estat parlant "durant setmanes" amb organitzadors i ha criticat el tracte que se li dóna per part dels polítics catalans a aquests. "Creiem que és un esdeveniment que es pot celebrar a Madrid i pel qual ja m'he interessat en altres ocasions", ha dit.

En paral·lel, com cada any, la fira del mòbil es torna a trobar a Barcelona amb les amenaces de vaga en el transport. El bus i el taxi pressionen a l'Administració amb protestes aquests dies.

Colau respon a Ayuso

En declaracions a La Sexta, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat que Ayuso "ens està acostumant tristament a declaracions confrontatives i incendiàries", i ha assegurat que amb aquesta nova idea "està demostrant un total desconeixement de la relació institucional amb el món econòmic ". Segons Colau, Ayuso" demostra que no sap com funciona la celebració de grans congressos "perquè" el que menys li agrada a aquesta activitat econòmica és que hi hagi confrontació i el que vol és que hi hagi col·laboració ".

En el seu perfil de Twitter, l'alcaldessa ha assegurat que "Ayuso alimenta la confrontació i la polèmica. No és el camí". "Anys de treball dur i col·laboració entre administracions. Aquesta és la clau darrere d'esdeveniments d'èxit com el Mobile World Congress que la senyora Ayuso sembla desconèixer", li ha escrit en les xarxes socials.