La UGT alerta de l'estacionalitat laboral i la pobresa dels treballadors a Girona

L'estacionalitat laboral, la cronificació de treballadors pobres i l'existència de falsos autònoms, tot i que els últims dos anys se n'han regularitzat 1.500 al sector carni i prop de 1.800 si s'hi afegeix l'agroalimentari, són «els fets diferencials del model gironí de precarietat», tal com va explicar el secretari general de la UGT a les comarques gironines, Xavier Casas.

El dirigent sindical va concretar així el balanç negatiu del 2019 a Girona i va avançar els reptes que s'han fixat per al 2020, quan volen «trencar la maleïda barrera dels 30.000 aturats i no de manera estacional sinó estable».

Precisament, un altre punt negre de l'economia gironina del 2019 és que, segons Casas, es van registrar «les dades de destrucció de l'atur més febles dels últims sis anys».

D'altra banda, el responsable de la UGT va denunciar que «les xifres d'estacionalitat són intolerables», sobretot a la franja costanera, i ho va deixar clar aportant dues dades: les 3.000 persones aturades a la Selva Marítima entre juny i juliol es van doblar entre octubre i novembre, mentre que al litoral empordanès van passar de 5.000 a aproximadament 9.000.

Les rendes baixes de gironins amb feina són, per a la UGT, un altre dèficit que s'ha de corregir i que Casas va cridar a no normalitzar, ja que –va assegurar– «es vol transmetre la idea que no hi ha altra sortida». Entre les dificultats del territori, també hi va afegir l'envelliment de la població, una xarxa de comunicacions dolenta i l'encariment de l'habitatge, a més de la falta de pisos socials. «Viure a Girona cada vegada és més difícil, els preus són els més alts des del 2012», va lamentar.

Al costat positiu de la balança, el secretari general del sindicat hi va posar que «la batalla contra les falses cooperatives i autònoms s'està guanyant», tal com indica la incorporació d'uns 1.800 gironins a les empreses per a les quals ja treballaven al llarg dels últims dos anys.

De cara al 2020, Xavier Casas va demanar «equilibri sociolaboral» perquè –va explicar– ara «tres de cada quatre llocs de treball depenen del sector serveis». Per tal de millorar la situació, el responsable gironí de la UGT va reivindicar «la indústria, que pot donar feina els 12 mesos de l'any, i una estructura de serveis públics potent».

Encara en relació amb la necessitat d'equilibri, Xavier Casas es va referir al territorial i a les diferències entre comarques que mostren els índexs d'atur estructural: el de l'Alt Empordà –va dir–, excepte a l'estiu, dobla el de la Garrotxa o el del Pla de l'Estany.

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va incidir en la importància d'incrementar el salari mínim interprofessional (SMI), que, partint de la premissa que hauria d'equivaler al 60% del salari mitjà, va dir que a l'Estat hauria de ser de 1.160 euros i a Catalunya, d'uns 1.250. «Les patronals han d'acceptar que el camí de la recuperació passa per apujar els salaris», va afirmar.

En la seva opinió, el 2019 va ser «un desastre», entre altres qüestions perquè no s'ha derogat la reforma laboral –la UGT espera que el pròxim 1 de maig s'hagi revocat. Que continuï vigent, va exemplificar, ha permès que s'estiguin «acomiadant treballadors amb dos dies de baixa» o que hi hagi hagut «una allau d'expedients de regulació sobretot l'últim trimestre i, en molts, no hi ha causa»; «s'ha destruït ocupació» i la que s'ha creat és «precària», va resumir.

Camil Ros va incloure la situació política, tant la catalana com l'espanyola, en la valoració negativa de l'any passat. El secretari general del sindicat va manifestar l'esperança que el 2020 sigui un «any de diàleg polític».



Remodelació de la seu sindical

Ahir al matí, els delegats de la UGT a les comarques de Girona van participar en una reunió en la qual es van tractar les línies d'actuació sindical d'enguany. Al mateix temps, van inaugurar la remodelació de la tercera planta de la seu gironina, que, tal com va apuntar Casas, tindrà continuïtat a Figueres i Olot.