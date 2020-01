Canadell: "Madrid amb tot el poder i amb tot l'Estat al darrera no és capaç de convèncer per atraure grans congressos"

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell ha respost a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la capital espanyola compta "amb tot el poder i amb tot l'Estat al darrera" a l'hora de captar esdeveniments internacionals com el Mobile World Congress (MWC). De tota manera, Canadell ha lamentat que tot i així, Madrid "no és capaç" d'atraure'ls i ara "intenta prendre" aquests congressos a "altres regions com ara Catalunya". El president de la Cambra ha avançat que, ara per ara, Barcelona és "la millor opció" per celebrar-hi el MWC i per això no cal "patir" perquè el congrés internacional canviï a Madrid a partir del 2023, quan s'acaba el conveni signat amb els organitzadors que obliga a fer-lo a la capital catalana.

Després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciés que "aniria a pel Mobile World Congress (MWC)" i traslladar aquest congrés a la capital espanyola, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha afirmat que "ens sap molt de greu aquest tipus de declaracions".

De tota manera, Canadell ha respost a Díaz Ayuso que "estranyament, Madrid amb tot el poder i amb tot l'Estat al darrera no és capaç de convèncer per atraure grans congressos". El president de la Cambra de Comerç ha recordat que no és la primera vegada que intenten "prendre" un esdeveniment internacional a Barcelona.

En aquest sentit, Canadell ha recordat que la passarel·la Gaudí va passar a ser la passarel·la Cibeles una vegada es va traslladar a Madrid. De tota manera, el president ha recordat que després del canvi de lloc, "ja hem vist que no va evolucionar positivament".

De tota manera, Joan Canadell ha animat a Díaz Ayuso a "no agafar els altres el que fan, sinó de fer una bona opció per ser guanyador". El president de la Cambra de Comerç de Barcelona ha afirmat que la societat catalana és "imaginativa i creativa" i li agrada "plantejar grans reptes", per això van aconseguir atraure el MWC i "convertir-lo en un congrés de referència i multiplicar-lo per tres o per quatre".

Joan Canadell ha afegit que hi ha un acord que lliga el MWC a la capital catalana fins el 2023, però tot i així ha avançat que "haurem de lluitar" perquè es renovi aquest acord. El president es mostra tranquil i ha apuntat que actualment Barcelona és "la millor opció" per situar-hi aquest congrés internacional, però que ara "haurem de lluitar" per mantenir aquesta plaça.

Treballar per un model econòmic internacional

Joan Canadell ha fet aquestes declaracions abans de fer una conferència a la Cambra de Comerç de Girona sobre el model econòmic de país que projecta aquest organisme de cara al 2030. Segons el president de la cambra barcelonina, caldrà abordar quinze eixos per ser un referent econòmic.

El més important és la "internacionalització". Si bé Joan Canadell ha avançat que les empreses catalanes estan molt ben enfocades cap a aquesta línia, creu que encara han d'apostar més per la internacionalització.

De la mateixa manera, el president també ha remarcat la importància de tenir un model econòmic amb un "alt valor afegit". Dins d'aquest aspecte, Canadell ha incidit en la importància d'augmentar el Salari Mínim Interprofessional, equiparant-lo al que "tenen economies riques similars a la catalana".