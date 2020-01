La probabilitat d'una recessió, inferior al 15% aquest any segons CaixaBank

Ni cataclisme econòmic ni bonança desaforada. Als experts els està costant trobar un missatge clar per definir la situació econòmica actual. No sembla que haguem d'encetar una època de vaques grasses, però els homes del temps de la macroeconomia tampoc veuen núvols de recessió en l'horitzó. Estem en una situació «gris», com va definir-la Oriol Aspachs, un d'aquests «meteoròlegs», director del Departament d'Economia Europea de l'Àrea d'Estudis i Anàlisi Econòmica de CaixaBank.

Ahir, en la conferència a l'Espai Caixa de Tribuna de Girona, Aspachs va allunyar la possibilitat d'una recessió a Espanya, situant la probabilitat que això passi per sota del 15%. Que no hi hagi una recessió a la vista no vol dir que l'economia vagi a tota vela. El ponent va exposar que el creixement a la zona Euro (incloent-hi Espanya) ha patit un sot més profund de l'esperat aquest 2019, passant de l'1,9 a l'1,1. Diversos són els factors, però sobretot el que ha alentit l'economia l'any passat ha estat una desacceleració industrial provocada per un cicle «madur» i «normal», que en els propers temps ha de tendir a revertir-se. També han rebaixat les previsions inicials la inestabilitat política derivada de la incertesa del Brexit i dels vaivens del president nord-americà, Donald Trump. Precisament, aquests dos factors seran claus per definir l'economia d'aquest 2020. Els meteoròlegs econòmics tenen tots els ulls posats en l'imprevisible Trump. «Ens porta de corcoll. Si actua d'una manera racional, aquest any s'ha de moderar per les eleccions als EUA. Però com actuarà? És una incògnita» va subratllar el director d'Economia Europea de CaixaBank. El pitjor del Brexit sembla haver passat, però la incertesa segueix, ja que encara s'ha de concretar com es definirà l'acord amb la Unió Europea.

Aspachs també va fer referència a uns algoritmes que reflecteixen un cert malestar general malgrat que les xifres macroeconòmiques no són dolentes. Un d'aquests ha calculat les vegades que apareixen les paraules relacionades amb la por i la incertesa als diaris digitals, i en els últims temps aquestes s'han disparat de manera exponencial. La gent encara no s'ha tret l'ensurt de la crisi de sobre, i segons Aspachs, algunes previsions «catastrofistes» d'organismes com el BCE o l'FMI no ajuden a generar un clima de confiança agreujat per una tendència global a la inestabilitat política.



La situació a Catalunya

A Catalunya i a Espanya també impera aquest clima «gris» i incert. Els experts ja s'esperaven una desacceleració però aquesta s'ha agreujat en el consum i en la inversió. Per contra, les exportacions han salvat els mobles de l'economia sobretot a Catalunya, on sectors com el carni gironí estan registrant xifres rècord. Aspachs preveu per al 2020 una baixada en ocupació, si bé observa un increment de la massa salarial i una davallada de la temporalitat en nous llocs de treball, que pot repercutir positivament en el consum. També veu bones perspectives pels tipus d'interès: no preveu que el BCE els pugi ni aquest any ni el que ve (una excel·lent notícia per a qui hagi de demanar una hipoteca). Però va avisar que l'economia navega per un mar d'incertesa i ara per ara costa molt «definir el moment actual».