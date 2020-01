La gironina GoodGut capta 1,1 milions d'euros per detectar el càncer de còlon

L' start-up biotecnològica GoodGut, creada a la Universitat de Girona i amb seu al Parc Científic i Tecnològic, ha aconseguit recaptar 1,1 milions d'euros per engegar el seu projecte pioner de detecció del càncer colorectal. La companyia, dedicada al desenvolupament i comercialització de productes de diagnòstic i terapèutics per a malalties intestinals, ha ampliat capital després d'obtenir aquest finançament de diversos inversors al llarg d'aquest 2019. Amb aquests diners l'empresa preveu engegar el seu projecte RAID-CRC, un test no invasiu per a la detecció precoç dels tumors de còlon que permet disminuir un 32% les colonoscòpies.

Bona part d'aquests 1,1 milions d'euros els ha obtingut a través de la plataforma d'inversió online Capital Cell, focalitzada en start-ups del sector de la biomedicina. L'objectiu era arribar als 400.000 euros de finançament, una fita que es va aconseguir amb escreix, ja que a la pàgina web de Capital Cell figura que la companyia va aconseguir un capital de 500.000 euros de 213 inversors. Segons va informar Mariona Serra, cofundadora i CEO de GoodGut, «després de la primera setmana d'obrir la roda de finançament, ja havíem assolit més del 50% de l'objectiu; no ens ho esperàvem».

L' start-up no només ha captat finançament dels inversors de Capital Cell. Serra va avançar que també hi ha una altra empresa que ha invertit per impulsar el RAID-CRC, la qual ha permès tancar la ronda de finançament i preparar la seva sortida al mercat. L'objectiu final és introduir el test al sistema com a cribratge del càncer de còlon substituint el de sang que s'utilitza ara, i llavors només s'haurà de fer una colonoscòpia la població que doni positiu en la prova. GoodGut compta actualment amb una plantilla d'onze persones i és la tercera empresa spin-off biotecnològica de la Universitat de Girona. Actualment compta amb un capital total de 3,5 milions d'euros, comptant fons públics i privats.