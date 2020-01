«No descarto fer un pas a la política després dels meus anys de mandat»

La victòria contra pronòstic de Joan Canadell a la Cambra de Comerç de Barcelona va trasbalsar el món empresarial i polític el maig passat. Amb una candidatura netament independentista, aquest empresari vinculat a l'ANC va imposar-se clarament en els comicis amb l'objectiu de lluitar, des del món empresarial, per convertir Catalunya en un estat independent d'Espanya.



Quin balanç fa dels primers mesos com a president de la Cambra de Comerç de Barcelona?

Ho valorem molt positivament, primer perquè evidentment la manca d'experiència sempre fa que l'adaptació pugui ser complicada, però pensem que realment amb un parell o tres de mesos ja vam donar senyals que controlàvem la situació, i no només això, sinó que han creat un projecte 2030-40, que és l'estratègia des de les Cambres, no només la de Barcelona, sinó totes les de Catalunya, d'anar al model econòmic i empresarial d'aquest país.

Quines dificultats ha trobat?

Nosaltres voldríem fer més coses de les que podem fer per manca de recursos. La dificultat principal de totes les Cambres és la manca de recursos, i això fa que puguem fer una gestió limitada. A partir d'aquí, ens hauria agradat tenir un Govern amb més capacitat de funcions, amb pressupost, per poder fer més coses, però és la situació que és i això ho hem de gestionar com podem.

Com ha encaixat el malestar d'alguns sectors polítics i econòmics contraris a l'independentisme per la seva victòria?

No hem rebut una pressió directa. Sempre hi ha coses que veus a la premsa, sobretot al començament, sectors una mica incòmodes, però creiem que això s'ha anat solucionant. Sempre hi pot haver algú que tingui algun tipus de reticència amb nosaltres, o algun tipus de prevenció, com és lògic, però no són pressions directes que ens facin actuar d'una manera o d'una altra.

Hi ha veus que critiquen que la Cambra està entrant massa en política. Què n'opina?

Les Cambres sempre han fet política. Elles i molts altres actors de la societat civil. Una altra cosa és quan fas política a favor d'un estat independent com fem nosaltres. Això molesta. Llavors, quan algú fa això es diu que fa política. Però en aquest cas donar suport de forma activa a mantenir-se dins de l'Estat també és fer política. El que nosaltres no tolerem és que algú ens titlli de fer política per defensar una opció diferent de la seva.

Així, una Cambra està polititzada hi hagi qui hi hagi.

Les Cambres ens devem a l'empresariat, i a la millora de les empreses. Si nosaltres pensem que el millor per a les empreses i per a la gent que ens vota és esdevenir un Estat, doncs nosaltres hem de defensar això. Vam guanyar clarament 31 de 40 vocalies a Barcelona amb un programa netament independentista. Això vol dir que els que van votar estaven molt més a favor de la nostra opció que de les altres. Si d'això alguns en diuen fer política, doncs farem política.

S'ha plantejat fer el salt a la política activa, a la de partits?

Jo tinc un mandat de dos anys com a president de la Cambra de Barcelona, i dos anys més al Consell de Cambres, i el meu compromís és el de poder-los complir. I no descarto després d'aquests quatre anys algun pas a la política, sempre que pugui aportar alguna cosa en els dos aspectes que a mi m'han marcat: el compromís amb el país i la passió pel món empresarial. En aquestes àrees no em faria res col·laborar si puc per millorar aquests aspectes.

Amb quin partit li agradaria anar?

Crec que ara no toca parlar de partits, tal com està la seva situació i la del país. D'aquí a quatre anys probablement hi hagi més canvis dels que hem vist en els darrers anys. Evidentment com tothom tinc una preferència a l'hora de votar, però no descarto que canvïin les línies dels partits actuals. Si es dona el cas, ja ho veurem.

Considera que la campanya de l'ANC de promoció d'empreses independentistes és boicot?

De cap manera es pot considerar un boicot. Aquí l'únic que es perseguia és promocionar una serie d'empreses i de valors, com ara quan parlem de proximitat o de tenir la web en català, o la seu fiscal a Catalunya. Evidentment això per a nosaltres és important. Però això no és fer boicot contra les altres, sinó simplement fer promoció a favor d'aquestes.

L'ANC ha aturat aquesta campanya.

Que l'ANC ho hagi decidit és molt recent, no en sé els motius. Pel que he pogut veure i llegir probablement és una situació provisional a l'espera del judici, i per tant espero que, si tira endavant, es resolgui favorablement a l'ANC, perquè no té cap sentit l'acusació que ha rebut.

Denunciarà les empreses que van traslladar la seu fora de Catalunya de manera irregular?

És un tema que encara estem analitzant, perquè és complex, però tampoc és prioritari. Sempre hem dit que això no afecta l'economia de veritat, però té una conseqüència d'imatge i si la podem corregir l'hem de corregir, però no afecta la generació de riquesa del país, per tant ens preocupa poc. Més enllà d'això, les lleis hi són per complir-les, i hi ha hagut algunes empreses que han fet aquest canvi que probablement han comès un frau de llei, i per tant és probable que en algún moment, si veiem que no rectifiquen, actuem.

És partidari d'una major participació de les empreses a la Cambra?

Sí. Aquest és un compromís de la nostra candidatura, de revisar el cens i informar molt més les empreses que no són electores. Hem vist en aquestes eleccions que la gran majoria d'empreses no sabien ni que podien votar, o els semblava molt difícil votar. I algunes no estaven ni al cens. Això hem començat a corregir-ho. Ja hem fet una primera revisió del cens, ho farem cada any i al darrer farem una campanya per facilitar que la participació sigui més alta.

Es decanta per l'ampliació de la tercera pista del Prat o per convertir l'aeroport de Girona en la quarta pista del de Barcelona?

Les dues coses. Necessitem que la tercera pista s'amplii, per un tema de capacitat perquè l'aeroport ja està molt saturat, però també per un tema d'impacte acústic: aquesta tercera pista més propera al mar és la que han de fer servir els grans avions, que són els més sorollosos. Ens interessa separar-ho dels entorns urbans i d'aquesta manera això també dona una convivència millor de l'aeroport amb els veïns. A part, amplia la capacitat i això també és bo. Més enllà d'això, no som partidaris d'una quarta pista al Prat perquè abans s'han d'aprofitar els aeroports de Girona o Reus, i de definir un sistema aeroportuari català amb aquests tres aeroports.

Fins a quin punt el procés ha influït en el «sorpasso» del PIB de Madrid sobre el de Catalunya?

El procés, a grans magnituds, no ha afectat l'economia catalana. Fins i tot pensem que hi pot haver un factor positiu perquè ha situat Catalunya al món, i pel que fa a inversions n'estan venint moltes més en els darrers dos anys. Ara, la idea de l'Estat de centralitzar tot el que pugui a Madrid porta 20 anys i això té un resultat a mig termini. Quan la fiscalitat es rebaixa tant a Madrid, això té un efecte, que és que el seu PIB creix una mica més ràpid que el nostre. Com que estava bastant igualat, només que creixi una mica més ja n'hi ha prou.