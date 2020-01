La inversió en habitatges es frenarà aquest any però creixerà un 5% el 2021

Un informe elaborat pel servei d'estudis del BBVA Research preveu que el creixement de la inversió en habitatge disminueixi del 2,6% registrat durant l'any 2019 fins al 2,4% aquest any. Tot i això, l'estudi preveu que durant el 2021 s'intensificarà fins al 5%, ja que el sector deixarà de veure's afectat per l'impacte de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD) i per la nova Llei de crèdit immobiliari.

L'informe assenyala que la incertesa al voltant de la política econòmica, en general, i la implementació de nous canvis reguladors en el sector, en particular, podria continuar condicionant les decisions d'inversió dels productors i els consumidors. A més, apunta que de moment no s'ha observat una «clara reactivació» de les transaccions després dels descensos provocats pels canvis normatius durant l'any passat.

L'economista en cap per Espanya del BBVA Research, Miguel Cardoso, va explicar durant la presentació de l'informe que el sector s'ha vist afectat per la controvèrsia sobre qui paga l'impost dels actes jurídics documentats arran dels canvis introduïts l'any 2018 en la regulació sobre el lloguer i la posada en marxa de la Llei de crèdit immobiliari.



Impacte «temporal»

«Aquests tres factors han canviat de manera temporal la decisió de comprar de les persones en el temps en el qual s'han implementat aquestes mesures, sigui com a habitatge habitual o com a vehicle d'inversió», va precisar Cardoso.

No obstant això, considera que dos dels tres factors (AJD i Llei de Crèdit Immobiliari) seran temporals i deixaran de repercutir un cop els agents s'acostumin al nou entorn, i afirma que durant el 2021 la inversió en habitatge es recuperarà fins a créixer un 5%.

La justificació per aquest augment és la creació d'ocupació. A més, els costos de finançament es mantindran reduïts i els baixos tipus d'interès situaran l'habitatge com un actiu d'inversió alternatiu amb una rendibilitat competitiva, segons l'informe. També cal sumar-hi que la recuperació de les economies de la Unió Europea de l'any vinent podria suposar un «alè» a la demanda d'habitatge per part dels estrangers.

D'altra banda, la construcció hauria crescut un 1,7% el 2019 i registrarà una evolució similar a la de la inversió en habitatge, ja que l'alça es moderarà a l'1,4% enguany però s'intensificarà al 3,8% durant el pròxim exercici.