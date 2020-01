Goldman Sachs injecta 14 milions de € al projecte d'un emprenedor gironí

Beezy, companyia fundada per l'emprenedor gironí Jordi Plana, acaba de tancar una operació que li garanteix una injecció de capital de 16 milions de dòlars (uns 14,4 milions d'euros) gràcies a un crèdit de la divisió bancària de mercats Goldman Sachs. L'operació s'ha vehiculat a través d'un venture debt, un instrument de capital molt utilitzat per finançar el creixement d'empreses tecnològiques. A finals de 2018, Beezy ja va tancar una operació similar, en aquest cas amb Inveready i per valor d'1,5 milions d'euros. Beezy, amb seus a San Francisco i Barcelona, acaba d'obrir oficina a Singapur i ha anunciat l'obertura d'una seu a Nova York.

Els orígens de Beezy cal buscar-los en Spenta, una empresa que Jordi Plana va impulsar des de Pujals dels Pagesos (Cornellà del Terri), que oferia serveis professionals de programari especialitzada en tecnologia Microsoft. Amb els anys es va traslladar a Barcelona i va aconseguir que diverses multinacionals i el sector públic confiessin en les seves solucions. Spenta creixia, i el 2009 va arribar a rebre el reconeixement de Microsoft com a millor partner mundial de sector públic.

Fa una desena d'anys, Plana i el seu equip van imaginar Beezy, una mena de xarxa social corporativa, amb la qual les companyies podien millorar la comunicació interna i les dinàmiques de treball. L'aposta de Plana el va portar a instal·lar la companyia a Califòrnia. Microsoft hi va tornar a confiar, injectant mig milió de dòlars al projecte.

Avui dia, Beezy és una companyia consolidada, però amb un futur que s'endevina brillant. Entre les multinacionals que utilitzen les seves eines hi ha companyies com BASF, Hermes, Vodafone o Monster.



El triple d'usuaris

En un comunicat, Beezy assegura que en el darrer any ha triplicat el nombre d'usuaris i que en els darrers tres anys ha registrat «una taxa de creixement compost del 70 per cent dels seus ingressos recurrents anuals».

Afegeixen que la nova ronda de finançament els permetrà duplicar la seva plantilla l'any 2020 (actualment ocupa 60 persones) per «satisfer la creixent demanda del mercat».

En el mateix comunicat Jordi Plana, conseller delegat, fundador i principal accionista de Beezy, assegura que «ens sentim honrats per aquesta aprovació del potencial de creixement i expansió global a través del finançament proporcionat per Goldman Sachs». El 10% dels seus clients són d'Espanya, mentre que el 60% són de la resta d'Europa i el 30% nordamericanes. Els únics accionistes són ell mateix, alguns empleats i «business angels» que van ajudar a impulsar el seu llançament.