La UE avala que els interins no cobrin indemnització en quedar-se sense plaça

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) va avalar ahir la normativa espanyola que nega la indemnització per acomiadament a funcionaris interins contractats per l'Administració pública per a cobrir una plaça vacant fins que sigui coberta per un funcionari de carrera. El tribunal de Luxemburg resol així la qüestió prejudicial va ser elevada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 14 de Madrid, instància a la qual va arribar el cas d'una treballadora que va estar empleada a l'Àrea de Govern de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Madrid com a funcionària interina des de 2005 fins a 2013, quan va ser cessada perquè el seu lloc va ser cobert per un funcionari de carrera.

Aquesta treballadora va demanar a l'Ajuntament de Madrid que se li reconegués i se li abonés una indemnització per cessament a raó de 20 dies de salari per any treballat. La reclamació va ser desestimada pel director general de Recursos Humans de la Gerència de la Ciutat de l'Ajuntament i posteriorment el cas va ser portat als tribunals.

En concret, la sentència dictamina que l'Acord Marc sobre el treball de durada determinada «no s'oposa a una normativa nacional que no preveu l'abonament de cap indemnització a funcionaris interins ni funcionaris de carrera quan s'extingeix la relació de servei» tot i que sí que s'estableix quan finalitza el contracte amb el personal laboral fix quan passa per causes objectives.

En la mateixa línia, els jutges europeus també assenyalen que aquest Acord marc tampoc s'oposa a la normativa nacional que nega una indemnització per cessament als funcionaris interins però sí la preveu al personal laboral temporal.



Tracte menys favorable

La decisió destaca que de la informació facilitada pel jutjat madrileny es desprèn que els funcionaris interins com la treballadora d'aquest cas «no reben un tracte menys favorable» que els funcionaris de carrera «ni es veuen privats d'un dret» que se'ls confereixi a aquests, ja que tampoc tenen dret a una indemnització per acomiadament.

No obstant això, afegeix que de les respostes donades tant per la treballadora com per l'Ajuntament de Madrid a la vista celebrada sobre aquest cas es podria «deduir» que la plaça que ocupava com a interina també podria ser ocupada per personal laboral fix, que sí tenen dret a indemnització.

Sobre aquest punt, el TJUE recorda que la finalització de la relació laboral amb el personal interí es produeix «en un context sensiblement diferent» al que existeix en el cas del personal fix.

Així, mentre que en el primer cas tant el treballador com l'empresa coneixen «des del moment en què es pacta» l'esdeveniment que «determina el seu terme», en el segon, un acomiadament per causes no previstes en el moment de la signatura del contracte «suposa un canvi radical» de la relació laboral i la indemnització busca «compensar aquest caràcter imprevist».



Esdeveniment «previst»

En aquest assumpte, el tribunal de Luxemburg subratlla que el contracte de la treballadora de l'Ajuntament de Madrid «va finalitzar en produir-se l'esdeveniment previst». És a dir, que la plaça que ocupava temporalment «va passar a ser ocupat de manera permanent mitjançant el nomenament d'un funcionari de carrera».