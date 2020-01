Olis Angelats presenta concurs de creditors després d'acomiadar els empleats sense avís

L'empresa gironina Olis Angelats SL, dedicada a la distribució d'olis i begudes en el sector de la restauració, ha presentat concurs de creditors. El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar dijous l'anunci de la situació concursal d'aquesta companyia situada al polígon industrial de Fornells de la Selva. Segons van denunciar els seus treballadors, l'empresa els va acomiadar sense avisar el passat 19 de juliol després d'acumular impagaments en la mensualitat de juny i de part de juliol.

La declaració de fallida d'Olis Angelats es va fer de manera voluntària el 12 de desembre de 2019, i el jutjat mercantil número 1 de Girona va designar com a administrador concursal l'empresa AC Iuriseco SLP, un equip multidisciplinari especialitzat en situacions d'insolvències. Aquest diari es va intentar posar en contacte amb l'empresa, ahir, sense èxit.

Els treballadors han portat la direcció als tribunals per denunciar que se'ls acomiadés sense avisar. Un dels empleats afectats denuncia que l'empresa ja feia «uns mesos» que anava «malament». «El dimecres 10 de juliol tots els trebalalladors vam tenir una reunió amb el gerent i la direcció de [l'empresa de distribució] Dispuig, que semblava disposada a comprar Olis Angelats i a fer front als deutes, inclosos salaris pendents», relata. El treballador assegura que ell i algú més van cobrar la paga extra, però no la mensualitat ordinària corresponent al mes de juny. Recorda que el divendres 19 de juliol a darrera hora de la tarda «ens va reunir a tots i ens va entregar la carta d'acomiadament», sense abonar-los tampoc els salaris pendents corresponents al mes de juny i part de juliol. La mesura va afectar 13 treballadors de la companyia, vuit dels quals van agrupar-se per denunciar la gerència. Els empleats també lamenten que els demandats no es van presentar a l'acte de conciliació al Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (Cmac). Posteriorment, van tenir una vista per adopció de mesures cautelars contra l'empresa l'octubre passat, a la qual la direcció tampoc es va presentar, i en conseqüència es va decretar l'embargament de propietats. Els vuit treballadors tenen decretats dos judicis per acomiadament i per quantitats degudes, que se celebraran previsiblement el juny i el setembre vinents a Girona.



Nou milions de facturació

Segons dades del portal Infocif, que recull l'activitat de les societats mercantils, Olis Angelats acumula 26 anys en actiu i el 2017 va registrar una facturació superior als 9 milions d'euros. L'empresa està especialitzada en distribució de begudes i productes líquids de diverses marques conegudes a restaurants i altres establiments a la província.