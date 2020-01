Europa estudia suprimir les monedes d'1 i 2 cèntims

La Comissió Europea ha anunciat que avaluarà l'ús de les monedes d'un i dos cèntims d'euro de cara a la seva possible eliminació i a la introducció d'una normativa que harmonitzi l'arrodoniment de preus en tot el bloc.

Així consta en el programa de treball per a aquest any que l'executiu comunitari ha presentat aquest dimecres i que es compon per un centenar d'iniciatives agrupades al voltant de les sis prioritats polítiques fixades per l'equip de la conservadora alemanya Ursula von der Leyen.

El vicepresident de la Comissió responsable de Relacions Institucionals, Maros Sefcovic, ha explicat en una roda de premsa que l'objectiu de l'avaluació és analitzar l'"eficiència" en l'ús d'aquestes monedes i sospesar si és necessari adoptar normes comunes.

En concret, Brussel·les vol evitar que cada Estat membre segueixi un procediment diferent d'arrodoniment. Segons ha explicat, alguns socis comunitaris com Finlàndia, Itàlia, Bèlgica, Irlanda o els Països Baixos ja tenen normes per arrodonir les factures de compres en botigues, mentre que altres no tenen una regulació concreta.

"Volem assegurar que fem l'anàlisi adequat i després considerarem la nostra proposta", ha apuntat l'eslovac, per després puntualitzar que en aquest procés es consultarà un ampli ventall d'actors implicats, inclosos els Estats membres.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del programa de treball que guiarà les actuacions del primer any complet de la Comissió Europea liderada per Von der Leyen. En total, el programa conté un centenar d'iniciatives agrupades en les sis prioritats polítiques del nou Executiu comunitari.

Dins de l'apartat econòmic, la Comissió Europea destaquen l'assegurança europea d'atur (el llançament haurà d'esperar a finals d'any), un reforç de la Garantia Juvenil, un pla d'acció contra el blanqueig de capitals o una revisió de la normativa sobre requisits de capital.