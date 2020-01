L'empresa gironina Eurofirms creix més d'un 13% i factura 437 milions d'euros el 2019

L'empresa gironina de recursos humans Eurofirms ha crescut més d'un 13% durant el 2019 i ha tancat l'exercici facturant 437 milions d'euros (MEUR). El grup, amb seu a Cassà de la Selva (Gironès), i que centra l'activitat en captar i seleccionar personal temporal per a empreses de tots els sectors, ha gestionat més de 220.000 contractes temporals al llarg del 2019. La companyia, que és la primera empresa estatal de recursos humans, compta ja amb 133 delegacions (la majoria, arreu de la Península). L'any passat, a més, també va fer el salt a l'altre costat de l'Atlàntic i es va introduir a Xile, on hi té dues oficines. La cartera de serveis d'Eurofirms es complementa amb altres línies de negoci (com la selecció d'executius, la formació i el desenvolupament professional o l'externalització de serveis).

Fundada l'any 1991 a Cassà de la Selva, Eurofirms ha fet un salt de gegant en els darrers cinc anys. La companyia va tancar el 2014 facturant 141 MEUR i, des d'aleshores fins ara ha triplicat resultats, arribant ja als 437 MEUR.

"El 2019 ha estat, per tant, un any de gran expansió i creixement per a la companyia", destaca Eurofirms en un comunicat. De fet, per tercer any consecutiu, el Financial Times l'ha reconeguda com una de les 1.000 empreses amb més creixement d'Europa.

La companyia gironina centra el seu negoci en captar, seleccionar i formar treballadors temporals per a les empreses de tots els sectors. Segons informen al comunicat, al llarg de l'any passat la companyia ha tancat més de 220.000 contractes temporals.

A més d'aquesta, la cartera de serveis d'Eurofirms es complementa amb altres línies de negoci. En concret, la selecció de personal de perfils executius i comandaments intermedis (Claire Joster), l'externalització de serveis (sota la marca Inneria), la formació i desenvolupament professional (Talent Savior) o una plataforma mòbil de recerca de feina (CornerJob). La companyia també té una fundació, que treballa per integrar al món laboral persones amb discapacitat.

Més de 1.000 treballadors

Durant el 2019, el grup Eurofirms també s'ha expandit més enllà de l'Atlàntic. La companyia gironina ha ampliat presència internacional i ha obert dues oficines a Xile (on hi ofereix diversos serveis de recursos humans).

Aquestes obertures arriben dos anys després que el grup s'introduís als Països Baixos (des del 2017 té oficina a Eindhoven) i sis anys més tard del seu desembarcament a Portugal. En aquest país, Eurofirms hi té presència des del 2013, i hi compta ja amb una xarxa de vint oficines. En total, el grup gironí compta ja amb 133 delegacions, la majoria de les quals (110) es troben a Catalunya i a la resta de l'Estat.